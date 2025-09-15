Medi ambient
Figueres i Roses hauran de tenir plans de renaturalització abans del 2030
Les localitats europees de més de 20.000 habitants hauran de disposar d’aquest document, que té com a objectiu incrementar la presència de natura en els entorns urbans, millorar la qualitat de vida i protegir les espècies davant el canvi climàtic
Les ciutats europees tenen al davant un repte clar: abans del 2030, tots els municipis de més de 20.000 habitants hauran de disposar de plans de renaturalització. En el cas de l’Alt Empordà, les localitats obligades a elaborar-ne un són Figueres (48.670 habitants, el 2024) i Roses (20.255).
La Unió Europea ha fixat aquest objectiu dins de la seva Estratègia de Biodiversitat, que busca augmentar la natura en entorns urbans, millorar la qualitat de vida i protegir les espècies davant del canvi climàtic.
A Espanya, l’Estratègia Nacional d’Infraestructura Verda i de Connectivitat i Restauració Ecològica de 2021 ja marca les pautes perquè les comunitats autònomes desenvolupin els seus propis plans locals. L’objectiu és recuperar ecosistemes malmesos i connectar-los entre si, reforçant la biodiversitat en parcs, rius i zones periurbanes.
"És un desafiament important, perquè l'urbanisme mediterrani és molt diferent del que hi ha al nord d'Europa", comenta Sergi García, de Galanthus, entitat que fa anys que treballa en aquesta direcció a la ciutat de Barcelona. "En algunes capitals europees, les construccions són més permeables i menys compactes", precisa. Tot i això, Barcelona és una de les urbs pioneres al sud del continent: "És una de les metròpolis d'Espanya que s'ha començat a moure abans i s'està fent una bona feina".
Tal com ha avançat El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, la capital catalana ha fet un pas endavant recentment amb un projecte per renaturalitzar enclavaments de quatre grans parcs: el de Montjuïc, el del Poblenou, el del Guinardó i el del Turó de la Peira. El cost total del projecte és de 3,3 milions d'euros i acaba de rebre una subvenció de la UE del 40%, és a dir, d'1,3 milions. L'actuació preveu substituir paviments artificials per terra, donar espai a la flora espontània i facilitar la mobilitat de la fauna, ja que són quatre corredors ecològics propers al mar o a Collserola. No és el primer cop que s'apliquen polítiques de reducció del ciment i foment de les praderies o herbassars naturals; de fet, ja es dissenyen amb aquest criteri nous parcs com el de les Glòries.
Més facilitats
Per a García, ciutats més petites ho poden tenir encara més fàcil que Barcelona. "És cert que pot ser complex tirar endavant projectes en l'aspecte burocràtic, però tenir entorns naturals molt més a prop els pot facilitar la feina", considera. Les grans ciutats, en canvi, tenen una conurbació molt densa que dificulta l'entrada de la fauna. De fet, García subratlla que les ciutats, des del seu naixement, s'han dedicat a expulsar la fauna: "Per aquest motiu prefereixo parlar de naturalització abans que de renaturalització".
A Catalunya, municipis com Granollers i Girona ja fa anys que hi treballen. Granollers va llançar un pla ambiciós al voltant del riu Congost, mentre que Girona desenvolupa el pla GiroNat. "La naturalització aporta beneficis emocionals i de salut", defensa Sergi Cot, regidor de Medi Ambient a Girona. En aquesta ciutat, els herbassars naturals van generar polèmica perquè alguns veïns van qualificar els espais verds de "deixats", "bruts" i "plens de males herbes". "La nostra idea és gestionar aquestes herbes quan impedeixen el pas o provoquen danys en el paviment, però deixar-los marge en espais concrets perquè atraguin pol·linitzadors", explica Cot. A més dels municipis de més de 20.000 habitants, pobles més petits també poden aspirar a dur a terme processos de renaturalització amb tota mena d'accions de conservació. Per exemple, protegir els ocells que fan nius als edificis o construir basses per a amfibis.
Nova llei
A les directrius europees per a les ciutats, s'hi afegeix el que diu la Llei de Restauració de la Natura de la UE, que reforça aquests objectius i inclou compromisos concrets per a les ciutats: més pol·linitzadors, un 10% de coberta arbòria a totes les localitats i preservació de les zones verdes. També l'Organització Mundial de la Salut recomana que cada habitant disposi d'entre 10 i 15 metres quadrats de zona verda i que hi hagi almenys un arbre per cada tres persones.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- Castelló d'Empúries es prepara per viure un Terra de Trobadors sorprenent
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
- L'exjugador del Figueres que entrena el projecte d'Ibai Llanos a la Quarta Catalana