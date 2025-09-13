Medi ambient
Roses avança la campanya contra els estornells per reduir l'impacte de la migració d'aquesta espècie
Aquest és el tercer any consecutiu que es duen a terme aquestes actuacions mitjançant altaveus amb sons de depredadors i feixos de llum làser
Roses ha engegat aquesta setmana la campanya de dispersió d’estornells amb l’objectiu de desplaçar-los dels espais urbans cap a zones arbrades externes del municipi. La mesura vol reduir les molèsties que aquests ocells ocasionen en punts concrets del centre, especialment pel soroll i la brutícia, així com per raons de seguretat viària. Les tasques les duu a terme l’empresa de serveis municipals ROSERSA.
Aquest és el tercer any consecutiu que es duen a terme aquestes actuacions mitjançant altaveus amb sons de depredadors i feixos de llum làser, tot i que enguany s’han iniciat amb dos mesos d’antelació respecte de l’any passat. L’elecció del període d’actuació és clau per a l’èxit de la campanya, ja que cal tenir en compte l’arribada massiva d’estornells provinents del nord d’Europa. Per aquest motiu, s’ha considerat oportú començar les dispersions ara, de manera que els grups ja establerts es traslladin a zones menys problemàtiques i puguin absorbir també l’arribada de noves colònies prevista per als propers dies.
Un dispositiu amb suport tècnic especialitzat
La campanya compta amb l’assessorament de la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter (SCM). Les actuacions s’han repetit al llarg de la setmana coincidint amb el capvespre, quan els estornells busquen arbres on passar la nit. En aquest moment, els operaris utilitzen làsers i sons de depredadors que obliguen les aus a buscar dormidors més tranquils, lluny del centre de la població.
Punts d’actuació prioritaris
Els principals àmbits d’intervenció són la Riera Ginjolers —amb especial atenció a l’estació d’autobusos— i la plaça Catalunya, espais que concentren el major nombre d’exemplars.
El regidor d’Infraestructures i Serveis, Lluís Espada, assenyala que "som plenament conscients de les problemàtiques que provoquen els estornells en aquests espais i, per això, hem avançat l’inici de la campanya amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte". Paral·lelament, explica que "s’intensificarà la neteja de les zones afectades per reduir els inconvenients derivats dels excrements o de superfícies relliscoses per a vianants i motocicletes. Amb aquestes actuacions esperem repetir els bons resultats assolits l’any passat".
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà