Pedret i Marzà

Reformaran el centre cívic de Pedret i Marzà per a més activitats

L’alcaldessa explica que l’objectiu és adjudicar l’obra a finals d’aquest any

El Centre Cívic de Pedret i Marzà, en una imatge d'arxiu.

El Centre Cívic de Pedret i Marzà, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Pedret i Marzà

Marc Testart

La junta de govern de l’Ajuntament de Pedret i Marzà del 13 d’agost passat va aprovar inicialment el projecte de reforma parcial del centre cívic del municipi. L’objectiu del projecte és modificar la distribució actual de l’edifici per a disposar de dos espais polivalents tancats, que permetin fer activitats simultànies.

Aquesta actuació, per la qual l’Ajuntament compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, de 67.208 euros, té un pressupost d’execució de 74.676 euros. Per a rebre la subvenció, el projecte ha d’estar aprovat definitivament abans del 30 de setembre i és per això que s’està tramitant per la via d’urgència.

Pel febrer

L’alcaldessa de Pedret i Marzà, Xènia Ijsselstein, explica que l’objectiu que tenen és "adjudicar l’obra a finals d’aquest any per tenir-ho en marxa al mes de febrer de l’any vinent".

L’Ajuntament de Pedret i Marzà va revocar, el mes de juny passat, la llicència d’ocupació temporal del bar del centre cívic, per incompliment. L’alcaldessa ja explicava que l’equip de govern estava treballant per trobar una solució, que podria passar per la concessió "d’una nova llicència d’ocupació temporal, fins que estiguin finalitzades les obres de reforma del centre cívic, quan es tornaria a treure a concurs la concessió". "Lamentem molt la situació en la qual ens trobem -afegia Ijsselstein- perquè en un poble com el nostre és una necessitat poder tenir el bar i el centre cívic obert cada dia".

