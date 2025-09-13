Necrològica
Mor Josep Clavaguera i Canet, rector de Llançà i Colera durant dècades
La missa exequial se celebrarà el dilluns 15 de setembre, a les 16.30 hores, a l’església parroquial de Vilert
Aquest divendres, 12 de setembre, va morir a Girona Mn. Josep Clavaguera i Canet a l’edat de 89 anys, segons va fer públic el Bisbat de Girona. Nascut a Vilert el 17 de desembre de 1935, va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 23 de maig de 1959 a la Catedral Basílica de Girona. Paral·lelament a la seva formació religiosa, el 1976 es llicencià en Història a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Mn. Clavaguera va iniciar el seu ministeri l’any 1959 com a vicari de Sant Feliu de Pallerols, i poc després, de Cassà de la Selva. El 1961 fou nomenat regent de Monells i encarregat de Castell d’Empordà; més tard, el 1969, també de Madremanya.
La seva tasca pastoral es va centrar sobretot a Llançà, on fou rector entre 1974 i 2011, i a Colera, on exercí de 1990 a 2011. També va formar part, entre 1986 i 1998, de la Junta per a l’Economia diocesana, representant la zona pastoral de l’Empordà.
Un cop jubilat, Mn. Clavaguera va continuar actiu: fins al 2022 administrà les parròquies de Galliners, Orfes, Sant Marçal de Quarantella, Terradelles i Vilademuls, i des de 2013, també la de Parets. En els darrers anys residia a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on ha mort.
La missa exequial se celebrarà el dilluns 15 de setembre, a les 16.30 hores, a l’església parroquial de Vilert.
