Festival
Comença el Terra de Trobadors a Castelló d'Empúries
Programa d'actes del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
Castelló d'Empúries celebra un any més el festival Terra de Trobadors. Enguany té lloc del 12 al 14 de setembre i després de la jornada inaugural d'ahir, aquest és el programa per avui dissabte:
DISSABTE 13 DE SETEMBRE
Activitats continuades
- Zona Fora Muralles – Campament, exposició d’armes, vida de campament, tallers…
- Taverna del Molí – Retrats medievals a càrrec del Via Crucis Vivent
- Itinerant – Teatre: El Delator, El Canut de Monedes, Joanot el Leprós
- Plaça del Vi – Els Pecats Capitals
- Zona La Fàbrica Gòtica – L’Home Cargol (11-14 h i 16-19 h)
- Taverna dels Bufons – La Ruleta de Pocions Medievals
- Taverna del Cau de les Monges – Ballades Populars de la Polca d’Ours
- Taverna del Bordell – Les Meques del Bordell
Programació tarda
- 16 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Graïatus (música medieval)
- 16 h | Zona Fora Muralles – Acibreira (música medieval)
- 16 h | Palau dels Comtes – Els Berros de la Cort (música medieval)
- 16.30 h | Pati de la Farinera i Campament de Soldats – Els Traginers de la Biga
- 16.30 h | Claustre de Santa Clara – El Bavastell Antic
- 16.30 h | Diversos espais – Gent d’Empúries (teatre i humor)
- 16.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – El Testament Perdut (Despertaferro)
- 16 h | Palau dels Comtes – Uno Dos Trino (màgia)
- 16.30 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants (Colla Gegantera)
- 17 h | Zona Fora Muralles – Kabayla Zingary
- 17 h | Plaça de la Llana – Lôa Trovadoresca
- 17 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Joglars i Trobadores
- 17 h | Plaça dels Homes – Malatitsch (circ)
- 17 h | Plaça del Joc de la Pilota – Esquetxos Medievals
- 19 h | Plaça Jaume I – Uno Dos Trino (màgia)
- 19 h | Zona Fora Muralles – Els Traginers de la Biga
- 19.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort
- 19.30 h | Plaça de les Monges – Els Rastrejadors (La Cremallera Teatre)
- 20 h | Paller del Molí – Acibreira
- 20 h | Carrer Comalac – Kabayla Zingary
- 20.30 h | Palau dels Comtes – El Partiment (Mostra de Cançó Improvisada)
- 20.30 h | Itinerant – Cercavila Bruixes
- 21 h | Itinerant – El Sarabastall (cercavila festiva)
- A partir de les 21 h | Itinerant nocturn – La Caça del Dip (passacarrers nocturn)
- De 21 a 00 h | Convent de Santa Clara – El Foc del Salner-Bruixes
- 21.30 h | Zona Fora Muralles – Esquetxos de Foc
- 22 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Corretavernes (Senyors del Foc)
- 22.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Gran Concert: Acus Vacuum
