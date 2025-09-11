Borrassà
Inici de la millora de la xarxa d’aigua al nucli de Creixell
L’Ajuntament de Borrassà compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per a executar aquests treballs
Els pròxims dies és previst que l’Ajuntament de Borrassà comenci les obres de millora i renovació de la xarxa de subministrament en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana al nucli de Creixell. Aquesta actuació urbanística consistirà en la substitució de la canonada del dipòsit d’aigua a Borrassà, que és de fibrociment, per una altra de polietilè d’alta densitat. I se substituirà la xarxa de distribució del nucli de Creixell instal·lant una canonada, també de polietilè d’alta densitat. Igualment, es posaran hidrants contra incendis, perquè tot aquest nucli quedi cobert d’acord amb la normativa vigent.
Així mateix, i previ a l’inici de les obres amb l’obertura de les rases, s’instal·larà una conducció d’aigua provisional per tal de garantir el subministrament als usuaris.
Durant el temps que durarà l’obra, hi haurà talls de circulació puntuals i s’intentarà que els veïns puguin accedir a Creixell. "Es demana disculpes per les molèsties que es puguin ocasionar", manifesta el consistori que té a Joan Hurtós com a alcalde del municipi.
El projecte, redactat per l’enginyer industrial Josep Ramis, s’ha adjudicat a la baixa a la Societat general d’aigües de Barcelona, SAU (Agbar) per un import amb IVA inclòs de 281.325 euros.
Per a finançar aquesta obra, compten amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que cobrirà el 98,96% del cost dels treballs fins a un màxim de 300.000 euros.
