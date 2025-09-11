Entrevista
Imma Carrión, coordinadora de l'ANC a l'Alt Empordà: “La independència de Catalunya depèn de la gent del poble”
Imma Carrión i Ferrer (Roses, 1959) és mestra i llicenciada en Psicopedagogia. Va agafar la presidència comarcal de l’ANC. Carrión va ser regidora de l’Ajuntament rosinc, igual que, abans, ho havia estat la seva mare, Sílvia Ferrer
A les portes de la diada, com està de mobilitzada l’ANC a l’Alt Empordà
Des de l’any passat soc coordinadora comarca, i la meva tasca, juntament amb la Rosa Maria Caballero, del Secretariat Nacional, que és de l’Escala, ha estat reactivar els pobles on sí que hi havia gent que feia coses, però calia tornar-los a activar. Ho hem fet, sobretot, la zona de Castelló d’Empúries, la Mar d’Amunt o la zona nord-oest (Agullana, la Jonquera...). Altres llocs, com Figueres, Roses o l’Escala ja estaven activats. La nostra idea és poder reactivar tota la comarca. No cal que cada poble tingui la seva assemblea territorial, com abans, sinó que la nostra idea és, ara, fer agrupacions de zones, com ara hem fet l’agrupació de l’Empordà nordoest.
Ha costat reactivar la població?
Costa una mica, no és fàcil. Però ens estem trobant amb grups de gent de diferents pobles amb moltes ganes de fer moltes activitats, enganxant pancartes i tornant a posar estelades. Hem fet els Ponts per la independència, tres vegades aquest mes d’agost. Això va ser una manera de tornar-nos a activar.
Què ha canviat amb el final del procés?
Hem vist que amb el procés, en no haver assolit l’èxit que volíem, que era que Catalunya es proclamés un estat independent, molta gent va quedar decebuda i hem tingut baixes de socis a l’Assemblea. Hi ha gent que pensa que no serveix de res sortir al carrer i s’ha donat de baixa, però, en canvi, des de l’últim Secretariat Nacional, presidit per Lluís Llach, s’està proposant reactivar tot el moviment i veure que la independència de Catalunya depèn de nosaltres. Depèn de la gent del poble. No podem deixar-ho a mans dels partits polítics. Evidentment que ens faran falta els partits, però els qui hem de pressionar som la ciutadania. Cal tornar a motivar i per això la campanya d’aquest any: "Tenim més motius que mai per la independència".
Hi ha garanties perquè es pugui engegar aquest "procés no polític"?
El que tenim és esperança. Les garanties són quan vas sobre segur i no hi podem anar, en aquests moments. Sí que tenim esperances i pensem que la gent no ha perdut aquelles ganes. Per tant, hem d’intentar que la gent es torni a activar. Ara que tenim un 11S a davant, volem que hi participi molta gent i que torni a sortir.
S’ha pogut dinamitzar la comarca per aquests dies?
S’estan organitzant uns quants actes des de l’Assemblea. Es faran Marxes de Torxes, concerts o lectures de manifestos, però voldríem que se’n fessin més. Aquest any, la concentració de la Diada no es fa centralitzada només a Barcelona, sinó que es fa, també, a Girona i Tortosa. L’any passat va tenir molt d’èxit, la concentració que es va fer a Girona, i volem tornar-la a repetir. Des de pobles de l’Empordà, s’estan organitzant busos per anar a Girona. Al local de l’ANC, del carrer Vilafant de Figueres, també hi ha venda de la samarreta de la Diada.
