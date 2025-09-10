Vilanant
Restauren set barraques de pedra seca a l'espai natural de la Garriga d'Empordà: "Volem preservar el patrimoni"
L'Ajuntament ha comptat amb una subvenció de 25.000 euros per part de la Generalitat per executar aquests treballs
"Volem continuar treballant en aquesta zona", diu l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet
L’Ajuntament de Vilanant ha dut a terme la restauració de set barraques de pedra seca, situades, majoritàriament, al paratge de Coma Forcada, així com a les Placetes i a la zona de Bellaire, gràcies a una subvenció de 24.169,41 euros atorgada per la Generalitat de Catalunya. La inversió total destinada al projecte ha estat de 30.461 euros. Els treballs executats han consistit en la restauració completa de les set barraques, que són declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), el condicionament i la millora del seu entorn, i tasques de neteja i un curs de margers, que va tenir el mes de juny passat.
"Aquest projecte té com a objectiu preservar i posar en valor el patrimoni cultural i etnològic del municipi, així com millorar i dignificar l’espai natural de la Garriga d’Empordà", explica l’alcaldessa de Vilanant i Taravaus, Anna Palet. A través d’un projecte desenvolupat per Vicenç Armangué, especialista en megalitisme, el consistori vilanenc va sol·licitar una línia d’ajuts per a restaurar diverses barraques i li van concedir una partida, mentre que, tal com afegeix Palet, "l’Ajuntament hi va voler afegir diners per tal de fer una actuació més completa". "Volem continuar treballant per la Garriga", remarca l’alcaldessa.
Dades històriques
L’espai de la Garriga d’Empordà és una zona poc coneguda allà on la plana empordanesa es comença a fer muntanya. El seu relleu és suau, ondulat i de poc pendent, l’alçada màxima del qual supera lleugerament els 200 metres. La seva superfície aproximada és de 1.245 hectàrees i es troba repartit entre els termes municipals de Llers, Vilanant, Avinyonet de Puigventós, Biure i Pont de Molins.
És un paratge típicament mediterrani amb un excepcional patrimoni d’arquitectura de pedra seca que inclou feixes, parets, recs i barraques, construït i utilitzat pels habitants de la zona d’antuvi, però que ha arribat als nostres dies força abandonat i que requereix un esforç per conservar-lo i recuperar-lo.
Aquest espai és, probablement, el lloc on es concentren més barraques de pedra de tot el país. Jenar Fèlix, de Brau Edicions, n’ha recollit prop de 500 d’aquestes construccions de falsa volta documentades i classificades. La majoria d’aquestes barraques van ser construïdes entre els segles XVIII i XX, per aixoplugar-hi persones o animals o bé per guardar-hi les eines de treball.
Hi ha hagut, tradicionalment, dues maneres d’encalçar la construcció de la volta: troncocòniques i semiesfèriques. La tradició troncocònica o volta popular és la més estesa, per bé que és la més senzilla d’aixecar. És una tradició en què, quasi sempre, la porta va coberta amb llinda.
En les semiesfèriques, a mesura que el parament assoleix altura, el pedruscall es va inclinant i acaba el treball amb una veritable volta, és a dir, punxant el pedruscall i aguantant-lo amb la seva pròpia pressió. S’acaba amb terra i rocalla, per la qual cosa el tancament de la volta no es veu des de l’exterior. La porta va, quasi sempre, coberta amb arc.
