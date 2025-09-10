Protecció Civi enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
Des del Govern destaquen que l'objectiu és que la ciutadania conegui l'eina i demanen "màxima col·laboració"
Gerard Vilà
Protecció Civil ultima els detalls de la prova Es-Alert que enviarà el pròxim 16 de setembre a l'Alt Empordà, a la resta de comarques gironines i a la regió central. Des del Govern demanen "màxima col·laboració" per part dels veïns per tal de poder avaluar l'efectivitat de la prova. L'avís serà a les 10 del matí i el rebran totes les persones que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, explica que l'objectiu és que el sistema funcioni com el de les trucades al 112, que permet comunicar-se amb Emergències sempre que hi hagi cobertura per part d'algun operador, encara que no sigui el que el de la persona que vol comunicar la incidència. Solé també ha demanat que la ciutadania respongui l'enquesta posterior.
La prova consisteix en un enviament des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) amb un text on s'adverteix que s'està fent la prova. Solé explica que fer la prova serveix per saber si l'eina funciona o no. "La voluntat de l’eina és comprovar que la gent sap què ha de fer quan hi ha una emergència", ha explicat. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil ha recordat que ja s'ha fet servir en diverses ocasions pels incendis a l'estiu, en inundacions i en cas de risc químic.
La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha assenyalat "la importància" de seguir fent simulacres, ja que permet, d'una banda, corregir els errors, però també perquè la població "conegui el sistema ES-ALERT". Cassany ha destacat la importància d'autoprotegir-se i per això, diu, "cal assegurar-se que funcioni".
La directora ha demanat que la població segueixi les passes que es marquen com la lectura del missatge i que no s’apagui de seguida el mòbil. Cassany assenyala que també és important que la ciutadania respongui també un cop passada la prova, responent l’enquesta que es fa.
Per la seva banda, el delegat del Govern, Xavier Guitart, ha explicat que "cal estar preparats" i per això s’ha desenvolupat l'Es-Alert. El delegat també ha demanat "la màxima complicitat a tots els ciutadans" per tal que sigui "el més real possible". Guitart també ha agraït “la gran feina” que fan els treballadors de Protecció Civil.
Col·laboració durant i després
Des de Protecció Civil han demanat la col·laboració dels ciutadans durant la prova, tenint en compte l'alerta com si fos una situació real, però també posteriorment. Solé ha explicat que el missatge que rebran els veïns de les comarques centrals i gironines serà un avís que s'està fent la prova. La subdirectora ha demanat que es llegeixin el missatge i, en tot cas, poden abaixar el volum de l'alerta tocant a través del mòbil.
Solé, però, també ha demanat que els ciutadans responguin l'enquesta que els arribarà al telèfon, un cop feta l'alerta. "Per a nosaltres és important saber si hi ha hagut problemes i amb quina companyia per seguir millorant", ha explicat.
Bon balanç a Lleida
La prova que es farà a les comarques gironines i centrals el pròxim 16 de setembre ja s'ha dut a terme aquest dimecres a les de Lleida l'Alt Pirineu i l'Aran. Una prova que ha acabat amb un balanç força satisfactori. Segons ha indicat Cassany, l'enviament de les alertes per part del sistema s'ha fet "sense cap incidència" i tan sols s'ha detectat "alguna dificultat" amb alguna companyia.
En concret, la incidència s'hauria produït amb Movistar i ha fet que alguns telèfons d'aquesta operadora no hagin rebut l'avís. Per la seva banda, la ciutadania ha enviat més de 3.000 enquestes durant la primera mitja hora i el 97% assegurava que havia rebut l'alerta al seu telèfon mòbil. Es tracta d'un nombre de respostes "important", segons Protecció Civil.
Cassany ha revelat que, després de les comarques gironines i centrals, el 30 de setembre es farà la prova a les Terres de l’Ebre i la darrera prova està prevista a tota la demarcació de Barcelona, el pròxim 18 d’octubre.
