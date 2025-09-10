Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Búnquers de costa a l’Empordà: anys d’oblit, incivisme i deixadesa

Moltes construccions, que són propietat privada, es veuen amenaçades per l’activitat humana o l’ocupació puntual, com ara passa a Sant Pere Pescador

D’altra banda, municipis com Roses els vol recuperar com a espais de memòria, natura i turisme responsable i aposta per projectes de preservació

Un búnquer objecte de pintades i d’incivisme, es pot trobar anant cap al Far de Roses.

Un búnquer objecte de pintades i d’incivisme, es pot trobar anant cap al Far de Roses. / Carles Ferrer

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Roses/Sant Pere Pescador

La majoria de búnquers situats al llarg de la costa empordanesa i catalana es troben avui en un estat de degradació i abandonament. Aquests elements de defensa militar, que formen part del patrimoni històric del segle XX, es veuen afectats per l’incivisme, l’erosió del temps i, en alguns casos, ocupacions puntuals.

Alguns exemples els trobem a l’Alt Empordà on també també, per altra part, hi ha municipis que impulsen iniciatives per recuperar-ne el valor patrimonial, pedagògic i turístic. A les zones muntanyoses del Pirineu, molts búnquers han quedat parcialment engolits per la vegetació o semienterrats.

L'Alt Empordà compta amb centenars de búnquers i fortificacions de defensa que es van construir arran de la Guerra Civil. Formen part de l'anomenada Instrucció C-6 (coneguda popularment com a Línia P), tenen la particularitat afegida de ser els primers que es van construir després de la Guerra Civil (a partir de 1940).

Sense manteniment

Durant dècades, l’Exèrcit espanyol mantenia inspeccions regulars sobre l’estat de les fortificacions. Però a partir dels anys vuitanta, aquestes pràctiques van anar desapareixent, coincidint amb la cessió dels terrenys als antics propietaris. Això va provocar que moltes estructures quedessin sense manteniment. Molts búnquers, per les seves condicions de foscor, humitat i absència de curiosos, han estat durant anys refugis de fauna, tant de petits mamífers com per a rèptils i amfibis. 

Pel que fa al búnquers de costa, la sort d’aquestes fortificacions ha estat diversa. Alguns han estat ocupats, com és el cas d’un d’ells situat a Sant Pere Pescador. Al municipi destaca l’estat d’abandonament dels búnquers republicans construïts durant la Guerra Civil per defensar la costa, donada la seva posició estratègica a prop del riu Fluvià. Un dels búnquers més grans, situat dins un camp de pomeres privat, en aquest municipi, ha estat habitat per una persona sense sostre que l’ha netejat. El vandalisme i la deixadesa és també enemic d’aquestes construccions a Roses.

Entre pomeres, un búnquer de Sant Pere Pescador ha estat ocuapt per una persona sense sostre

Entre pomeres, un búnquer de Sant Pere Pescador ha estat ocuapt per una persona sense sostre. / Humberto Vila

La tasca de posar en valor

Concretament, hi ha un conjunt de búnquers prop del Castell de la Trinitat. El que està situat sota la carretera està ple de brutícia i pintat. En canvi, els que estan ubicats per sobre, s’han revitalitzat. Roses és un exemple de voluntat de rescatar la seva història militar i treballa en un projecte de posada en valor dels búnquers de Punta Falconera, vinculat a la natura i a la memòria històrica. Però tot i els avenços, encara no ha acabat d’arrencar, segons apunta el regidor de turisme de Roses Félix Llorens.

La Jonquera i Agullana com a exemples

A la comarca, municipis com la Jonquera i Agullana han sabut posar en valor aquest llegat històric, creant rutes senyalitzades i visites guiades, per potenciar el turisme cultural, mentre que d’altres com el búnquer major de Darnius roman abandonat.

En 2016 s’edità el treball de l’arquitecta Adela Geli Anticó Recórrer la Garriguella Fortificada. Desxifrant els búnquers: arquitectura i paisatge, un document que ha servit de base per a sortides enoturistíques que s’ofereixen en el municipi.

Notícies relacionades i més

Fora de l’Empordà, l’exemple més consolidat és el de Martinet i Montellà, on s’ha creat un centre d’interpretació dels búnquers que demostra com aquestes estructures poden tenir una nova vida al servei de la memòria i el turisme.

