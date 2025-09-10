"Bloquons tout"
Afectacions mínimes a l'Empordà per les protestes contra l'austeritat convocades a França
Una vintena de persones s'han concentrat al centre comercial Gran Jonquera i han fet una marxa lenta fins al Pertús, però no s'ha arribat a bloquejar el pas pel peatge del Pertús, com s'havia previst inicialment
Al conjunt de França, les autoritats han comptabilitzat uns 175.000 participants a les manifestacions d'aquest dimecres
La repercussió a l'Alt Empordà de la protesta contra l'austeritat a França d’aquest dimecres finalment ha estat molt menys notòria del que es preveia. A primera hora del matí una vintena de persones s'han concentrat davant del centre comercial Gran Jonquera i han fet una marxa lenta custodiada pels Mossos fins al Portús, a través de l'N-II. Un cop allà, segons informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la Gendarmeria ha pres el relleu dels Mossos i han identificat i acompanyat els manifestants fins a la rotonda d'entrada a l'autopista A-9, on han repartit octavetes informatives entre els conductors que circulaven per la zona. Malgrat que s'especulava amb la possibilitat de tallar l'autopista, la policia no els ho ha permès i, finalment, els convocants han desistit. Així doncs, no s'ha registrat cap incidència ni restricció de trànsit ni a l'AP-7 ni a l'N-II a l’altura de la Jonquera.
L'únic punt on s'ha registrat cua de vehicles ha estat al pas fronterer del Portús, on la Gendarmeria ha identificat un per un els manifestants. Els Mossos han desplegat diverses furgonetes de la Brigada Mòbil i l'ARRO, a més de patrulles de Seguretat Ciutadana a la Jonquera, ja que l'inici de la protesta era el Gran Jonquera. Els agents han comptat amb la col·laboració de la Policia Local de la Jonquera.
Els manifestants expliquen que el motiu d'haver iniciat l'acció al poble fronterer respon a "la imatge tan important" que suposa la Jonquera com un punt d'intercanvi internacional "que està posant en competició la producció dels països". "Aquesta lògica no pot continuar més perquè està destruint tot el benestar de la societat i la Jonquera és un punt molt important d'aquest trànsit internacional i per això era lògic intentar bloquejar-lo", ha assenyalat el pagès i manifestant de la Catalunya Nord, Eloi Grau, en unes declaracions recollides per l'ACN.
Protestes a Perpinyà
On també hi ha hagut protestes ha estat a Perpinyà. Allà, segons ha informat el diari L'Indépendant, s'ha tancat l’accés a un institut de la capital del Rosselló, el Liceu Lurçat. Allà, desenes d’alumnes participen en una acció de bloqueig impulsada per la Unió Sindical Liceal. L’ambient ha estat pacífic i distès. La policia s'ha personat al lloc dels fets, però s'ha limitat a vigilar de lluny. La manifestació ha començat a les 6.30 hores. D'altra banda, també s'ha tancat l'accés al liceu Sabatier de Carcassona, des de les 8.15 hores.
Així mateix, a la plaça de la Victòria de Perpinyà, davant del Castellet, s’hi han reunit centenars de persones en una protesta convocada per la CGT, la FSU i Solidaires. La marxa s'ha dirigit cap a la seu local del Moviment d'Empreses de França, passant pel bulevard Clemenceau, i ha finalitzat davant de la prefectura.
Segons les previsions inicials, la protesta a la Catalunya Nord preveia diverses accions, entre les quals hi havia el finalment abortat tall del peatge del Voló, la concentració al Castellet de Perpinyà i una "revolució dels carros" al Carrefour del barri perpinyanès de Castell Rosselló, a les 14.30 hores. L'acció consistia en una entrada massiva al supermercat amb carretons buits, sense fer cap compra, amb l’objectiu de col·lapsar passadissos i caixes, però de forma pacífica i sense destrosses.
175.000 participants a tota França i més de 470 detinguts
Al conjunt de França, les autoritats han comptabilitzat uns 175.000 participants en les protestes d’aquest dimecres i unes 815 accions arreu del territori, que han acabat amb més de 470 persones detingudes, la majoria a París, i diversos policies ferits, segons informa la periodista Letícia Fuentes a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
La crida a un bloqueig nacional va néixer fa unes setmanes, quan el ja exprimer ministre, François Bayrou, va anunciar que se sotmetria a un vot de confiança a l’Assemblea Nacional. Va ser aleshores quan els sindicats van fer una crida a sortir al carrer per protestar contra la inestabilitat política del país i l’intent del govern d’aprovar uns pressupostos impopulars. Tot i això, malgrat que a la crida s’hi van sumar una vintena de sindicats de sectors clau com els transportistes, sanitaris, educació o agricultors, la pressió policial ha fet que el que s’esperava com un dia negre, hagi quedat reduït a accions violentes puntuals organitzades arreu del territori.
“Ens esperàvem més gent als bloqueigs, però no ens rendirem. Volem la dimissió de Macron. Sense majoria a l’Assemblea Nacional, el president posa un primer ministre macronista. És increïble!”, criticava un jove estudiant que participava en el bloqueig de l’estació del Nord de París.
Davant la possibilitat que es repetissin les imatges de violència del 2018 durant el moviment dels armilles grogues, el govern no va escatimar en el dispositiu de seguretat, desplegant 80.000 agents arreu del país, 28 helicòpters i 25 vehicles blindats, gairebé el doble que durant els Jocs Olímpics. Una pressió policial que ha evitat que els bloqueigs causessin incidències importants.
