Mobilització ciutadana
La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l'Empordà: "Bloquons tout"
Es preveuen talls en punts estratègics, com el peatge del Voló, que podrien provocar llargues cues a banda i banda de la frontera, així com una acció davant del centre comercial Gran Jonquera
Retallades a França: preparem-nos a l'Empordà
El 14 de juliol, França celebrava la seva festa nacional. L'endemà, però, l’eufòria s’esvaïa de manera abrupta. El motiu? El primer ministre francès, François Bayrou, anunciava mesures d’austeritat, entre les quals la supressió de dos dies festius, congelació de pensions i retallades en la despesa pública. Una sèrie d'accions que, com era previsible, han portat cua i han acabat derivant en un moment de màxima tensió política: l’extrema dreta guanya força mentre el govern de Bayrou cau després de perdre aquest dilluns la moció de confiança activada per ell mateix a l'Assemblea Nacional amb l'objectiu d'aconseguir el suport de la major part de l'hemicicle per tirar endavant un pla de pressupostos que contemplava retallades de fins a 44.000 milions d'euros per fer front a l'elevat deute públic francès.
Aquest escenari ple d'incerteses ha acabat derivant en el naixement d'un moviment ciutadà sorgit a les xarxes socials, Indignons-nous, que ha convocat una jornada de bloqueig generalitzada per aquest dimecres, 10 de setembre. Sota el lema "Bloquons tout" (en català, bloquegem-ho tot), la protesta s’inspira en l’esperit de les Armilles Grogues i convida a impulsar boicots, actes de desobediència civil i l’aturada total del consum, la feina i l’activitat econòmica com a forma de pressió.
Així doncs, l'objectiu és clar: paralitzar, per un dia, tota França, de Nord a Sud. Per això, el moviment preveu una mobilització conjunta a tot el país, des de les grans capitals com París, Lió, Marsella i Tolosa, fins a la Catalunya Nord. I aquí és on entra en acció l'Alt Empordà, i no de forma indirecta, precisament.
MAPA D'ON ES PREVEUEN MOBILITZACIONS
D'una banda, es preveu un col·lapse total de les principals vies que connecten la comarca amb la Catalunya Nord. I és que els organitzadors de la protesta han anunciat talls a punts estratègics com el peatge del Voló des de primera hora del matí. L'acció augura cues quilomètriques i camions de mercaderies aturats, el que es traduiria en retards en el subministrament i la paralització del mercat internacional de Sant Carles, considerat un punt clau per a la logística europea de la fruita i la verdura. Les pèrdues econòmiques, per tant, afectarien tant França com Catalunya.
Acció al Gran Jonquera
D'altra banda, la jornada inclou una acció dins del territori empordanès. En concret, es durà a terme davant la Torre Eiffel del pàrquing del centre comercial Gran Jonquera, a 2/4 de 8 del matí. De moment, es desconeix en què consistirà aquesta protesta.
En territori francès, al Rosselló, la jornada inclou dues accions més. Per un costat, s'ha programat una concentració al Castellet de Perpinyà, amb el suport dels sindicats, a les 11 del matí. I per l'altra, s'ha impulsat la "revolució dels carros" al Carrefour del barri perpinyanès de Castell Rosselló, una entrada massiva al supermercat amb carretons buits, sense compra, amb l'objectiu de col·lapsar passadissos i caixes, això sí, de forma pacífica i sense destrosses, segons han assegurat els organitzadors. Es farà a 2/4 de 3 de la tarda.
Suport dels sindicats
"Bloquons tout" també compta amb el suport dels sindicats CGT, Solidaris i FSU, així com de la Confederació Pagesa de Catalunya Nord, que prepara també accions pròpies en defensa de l’agricultura local.
