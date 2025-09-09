Serveis
L'aigua de Pontós ja és "apta per al consum" de les persones després de dos mesos
L’Ajuntament ha instal·lat nous sistemes i projecta una planta de tractament per prevenir futurs episodis
L’aigua de la xarxa de subministrament de Pontós torna a ser "apta per al consum" humà després de dos mesos. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la localitat mitjançant un ban municipal.
El problema es va detectar a principis de juliol, quan les analítiques de les mostres recollides el dia 3 van confirmar que l’aigua no era potable. El 30 de juliol es va ratificar que l'aigua continuava sense complir els paràmetres de qualitat exigits.
Ara, segons explica el consistori, "el Departament de Salut acaba de notificar-nos que, d'acord amb els resultats obtinguts a les darreres analítiques, l’aigua de la xarxa de subministrament municipal es pot qualificar d'apta per al consum".
Mesures correctores
Per fer front al problema, s’han aplicat diverses actuacions. Segons ha explicat l'Ajuntament a través d'un comunicat publicat a la seva web, a curt termini, s’ha instal·lat un quadre elèctric amb variador de freqüència al Pou Vell per reduir la velocitat de la bomba i el cabal d’extracció, minimitzant així l’arrossegament de partícules. També s’ha col·locat un sifó a la conducció d’entrada del dipòsit, que evita que l’aigua impacti directament a la base i remogui sediments.
De cara al futur, l’Ajuntament ha anunciat la instal·lació d’un analitzador de nitrats en línia per controlar de manera continuada els paràmetres de l’aigua i la construcció d’una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) equipada amb filtres de terbolesa.
