Successos
Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos
Els agents les van sorprendre quan amagaven un tornavís sota una catifa
Els Mossos van detenir el 2 de setembre al matí, dues dones, de 32 i 21 anys, com a presumptes autores de dos delictes de robatori amb força. A les arrestades també se les acusa del mateix delicte en un pis de Roses i a l’Escala.
Un mosso de paisà va veure dues dones, al centre de Roses, que tenien una conducta sospitosa. Les va veure sortir d’un edifici i entrar en el del costat. Va demanar suport d’una patrulla i va fer el seguiment. La policia va entrar a l'edifici i les van localitzar ambdues a les escales del tercer pis on les portes de dos habitatges estaven forçades.
Els agents les van sorprendre quan amagaven un tornavís sota una catifa i portaven a sobre una ampolla de perfum i joies que acabaven de robar en un dels pisos. També portaven eines necessàries per accedir als habitatges així com complements per poder disfressar-se i dificultar la identificació. Concretament, portaven mitjons per utilitzar com a guants, tisores, una llima, roba de recanvi, ulleres i complements pels cabells, entre altres.
Els mossos les van detenir pels dos robatoris, un de consumat i l’altre en grau de temptativa. Gràcies a la investigació han relacionat les dues dones amb un altre robatori a Roses i a la més jove amb un altre furt a l'Escala, tots dos comesos a finals d'agost.
Robatoris a Roses i l'Escala
El robatori de Roses va succeir el 24 d’agost a la tarda. La denunciant va deixar la porta tancada sense passar la clau i en tornar va trobar que algú hi havia entrat, havia regirat les habitacions i li havien robat joies.
El robatori de l'Escala es va dur a terme el dia 28 d’agost. La denunciant va sorprendre a dues dones a l’interior del seu pis. Quan va intentar obrir la porta per entrar va notar com des de dins feien força. Seguidament, i mentre trucava per demanar ajuda, les dones van fugir. Les lladres van accedir forçant la porta d’entrada i van robar diners en efectiu i joies.
Els mossos van poder determinar que les dues dones havien comès el robatori de l’agost a Roses. En canvi, en el de l’Escala només se li va poder atribuir a la més jove. La investigació, però no es dona per tancada.
Es resolen dos robatoris a Olot
Amb la detenció feta a Roses el 2 de setembre també es resolen, per part de la Unitat d’Investigació d’Olot, els robatoris amb força comesos a dos domicilis situats a la zona centre d'Olot perpetrats el 28 de juliol i el 25 d’agost.
Les detingudes, amb antecedents, van passar el dia 4 de setembre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Roses.
