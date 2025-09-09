Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Els agents les van sorprendre quan amagaven un tornavís sota una catifa

El tornavís que feien servir per entrar als habitatges.

El tornavís que feien servir per entrar als habitatges. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

Roses

Els Mossos van detenir el 2 de setembre al matí, dues dones, de 32 i 21 anys, com a presumptes autores de dos delictes de robatori amb força. A les arrestades també se les acusa del mateix delicte en un pis de Roses i a l’Escala.

Un mosso de paisà va veure dues dones, al centre de Roses, que tenien una conducta sospitosa. Les va veure sortir d’un edifici i entrar en el del costat. Va demanar suport d’una patrulla i va fer el seguiment. La policia va entrar a l'edifici i les van localitzar ambdues a les escales del tercer pis on les portes de dos habitatges estaven forçades.

Els agents les van sorprendre quan amagaven un tornavís sota una catifa i portaven a sobre una ampolla de perfum i joies que acabaven de robar en un dels pisos. També portaven eines necessàries per accedir als habitatges així com complements per poder disfressar-se i dificultar la identificació. Concretament, portaven mitjons per utilitzar com a guants, tisores, una llima, roba de recanvi, ulleres i complements pels cabells, entre altres.

Unes tisores que portaven les pressumptes lladres.

Unes tisores que portaven les pressumptes lladres. / Mossos d'Esquadra

Els mossos les van detenir pels dos robatoris, un de consumat i l’altre en grau de temptativa. Gràcies a la investigació han relacionat les dues dones amb un altre robatori a Roses i a la més jove amb un altre furt a l'Escala, tots dos comesos a finals d'agost.

Robatoris a Roses i l'Escala

El robatori de Roses va succeir el 24 d’agost a la tarda. La denunciant va deixar la porta tancada sense passar la clau i en tornar va trobar que algú hi havia entrat, havia regirat les habitacions i li havien robat joies.

El robatori de l'Escala es va dur a terme el dia 28 d’agost. La denunciant va sorprendre a dues dones a l’interior del seu pis. Quan va intentar obrir la porta per entrar va notar com des de dins feien força. Seguidament, i mentre trucava per demanar ajuda, les dones van fugir. Les lladres van accedir forçant la porta d’entrada i van robar diners en efectiu i joies.

Els mossos van poder determinar que les dues dones havien comès el robatori de l’agost a Roses. En canvi, en el de l’Escala només se li va poder atribuir a la més jove. La investigació, però no es dona per tancada.

Es resolen dos robatoris a Olot

Amb la detenció feta a Roses el 2 de setembre també es resolen, per part de la Unitat d’Investigació d’Olot, els robatoris amb força comesos a dos domicilis situats a la zona centre d'Olot perpetrats el 28 de juliol i el 25 d’agost.

Les detingudes, amb antecedents, van passar el dia 4 de setembre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Roses.

