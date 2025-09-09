Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salut

Avinyonet de Puigventós aporta solidaritat i vida a la lluita contra el suïcidi

La segona edició de la Cursa-Caminada va reunir 267 persones

Per primera vegada es va realitzar un Campionat de Pàdel Solidari

La caminada de 6 quilòmetres també es va complementar amb una cursa competitiva de 1o quilòmetres

La caminada de 6 quilòmetres també es va complementar amb una cursa competitiva de 1o quilòmetres / Empordà

Redacció

Redacció

Avinyonet de Puigventós

Avinyonet de Puigventós es va convertir dissabte passat en l’epicentre de la consciència comunitària i la lluita contra l’estigma del suïcidi. La segona edició de la Cursa-Caminada Parlem del Suïcidi, organitzada per l’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi (TDS) i l’Ajuntament d’Avinyonet, va superar totes les expectatives amb 267 persones inscrites, superant àmpliament les 221 participants de la primera edició.

Referent a Catalunya

Una xifra rècord que consolida aquest acte com un referent únic a Catalunya. Com a novetat d’enguany, la cursa va oferir dos recorreguts diferenciats: una caminada participativa de 6 quilòmetres pensada per a famílies, infants i persones amb mobilitat diversa, i una cursa competitiva de 10 quilòmetres per a corredors i participants amb més preparació. Ambdós recorreguts van permetre sumar-hi més perfils i fer créixer la participació comunitària.

Per primera vegada, es va celebrar el Campionat de Pàdel Solidari, amb 8 parelles inscrites. Els organitzadors es mostren satisfets perque amb el lema Parlem del suïcidi, comença a donar fruits. A través de l’esforç sostingut de TDS cada vegada més persones, entitats i institucions de l’Empordà i la província de Girona s’atreveixen a trencar el silenci i abordar el suïcidi com el que és: una realitat social que necessita diàleg, prevenció i suport.

Múltiples activitats

La jornada va comptar també amb la presència festiva dels Gegants de la Societat d’Avinyonet, rifes solidàries i una gran resposta popular. Tot plegat, amb un ambient familiar, inclusiu i ple de nens i nenes que van donar vida a una tarda inoblidable. L’organització ha volgut expressar un agraïment profund a totes les persones voluntàries, entitats col·laboradores, equips de suport, Protecció Civil, Voluntaris de Figueres, les ADF i, especialment, a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, coorganitzador de l’acte i exemple de compromís institucional.

Notícies relacionades i més

Activitats per a grans i petits durant la jornada

Activitats per a grans i petits durant la jornada / Empordà

També volen fer un agraïment molt especial a tots els sponsors i col·laboradors que han fet possible aquesta segona edició amb les seves aportacions econòmiques, materials i solidàries. "Sense ells, aquest projecte no tindria l’abast ni l’impacte social que hem viscut. Gràcies per creure en la causa, per donar suport a la prevenció i la posvenció del suïcidi i per caminar al nostre costat. Amb el lema “Parlem del suïcidi”, comença a donar fruits. A través de l’esforç sostingut de TDS cada vegada més persones, entitats i institucions de l’Empordà i la província de Girona s’atreveixen a trencar el silenci i abordar el suïcidi com el que és: una realitat social que necessita diàleg, prevenció i suport. Aquest canvi d’actitud és un pas essencial per salvar vides i donar veu a qui pateix en silenci" conclou Jordi Costa president de l'associació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  2. Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
  3. El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
  4. LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
  5. La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  6. La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
  7. El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
  8. Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Avinyonet de Puigventós aporta solidaritat i vida a la lluita contra el suïcidi

Avinyonet de Puigventós aporta solidaritat i vida a la lluita contra el suïcidi

La llei antitabac multarà els pares dels menors que vapegen i veta el tabac a les terrasses

La llei antitabac multarà els pares dels menors que vapegen i veta el tabac a les terrasses

Detecten per primer cop la presència d'un linx ibèric al Pirineu, a prop de la frontera amb França

Detecten per primer cop la presència d'un linx ibèric al Pirineu, a prop de la frontera amb França

Setdart subhastarà una obra inèdita de Dalí vinculada al Palauet Albéniz

Setdart subhastarà una obra inèdita de Dalí vinculada al Palauet Albéniz

L'Escala i Sant Feliu Guíxols, escenaris del 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània

L'Escala i Sant Feliu Guíxols, escenaris del 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània

L'aigua de Pontós ja és "apta per al consum" de les persones després de dos mesos

L'aigua de Pontós ja és "apta per al consum" de les persones després de dos mesos

Així és la casa de dues plantes d’Amazon: una llar amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros

Així és la casa de dues plantes d’Amazon: una llar amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros

El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència amb ulleres de realitat mixta

El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència amb ulleres de realitat mixta
Tracking Pixel Contents