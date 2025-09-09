Salut
Avinyonet de Puigventós aporta solidaritat i vida a la lluita contra el suïcidi
La segona edició de la Cursa-Caminada va reunir 267 persones
Per primera vegada es va realitzar un Campionat de Pàdel Solidari
Avinyonet de Puigventós es va convertir dissabte passat en l’epicentre de la consciència comunitària i la lluita contra l’estigma del suïcidi. La segona edició de la Cursa-Caminada Parlem del Suïcidi, organitzada per l’Associació Tramuntana – Després del Suïcidi (TDS) i l’Ajuntament d’Avinyonet, va superar totes les expectatives amb 267 persones inscrites, superant àmpliament les 221 participants de la primera edició.
Referent a Catalunya
Una xifra rècord que consolida aquest acte com un referent únic a Catalunya. Com a novetat d’enguany, la cursa va oferir dos recorreguts diferenciats: una caminada participativa de 6 quilòmetres pensada per a famílies, infants i persones amb mobilitat diversa, i una cursa competitiva de 10 quilòmetres per a corredors i participants amb més preparació. Ambdós recorreguts van permetre sumar-hi més perfils i fer créixer la participació comunitària.
Per primera vegada, es va celebrar el Campionat de Pàdel Solidari, amb 8 parelles inscrites. Els organitzadors es mostren satisfets perque amb el lema Parlem del suïcidi, comença a donar fruits. A través de l’esforç sostingut de TDS cada vegada més persones, entitats i institucions de l’Empordà i la província de Girona s’atreveixen a trencar el silenci i abordar el suïcidi com el que és: una realitat social que necessita diàleg, prevenció i suport.
Múltiples activitats
La jornada va comptar també amb la presència festiva dels Gegants de la Societat d’Avinyonet, rifes solidàries i una gran resposta popular. Tot plegat, amb un ambient familiar, inclusiu i ple de nens i nenes que van donar vida a una tarda inoblidable. L’organització ha volgut expressar un agraïment profund a totes les persones voluntàries, entitats col·laboradores, equips de suport, Protecció Civil, Voluntaris de Figueres, les ADF i, especialment, a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, coorganitzador de l’acte i exemple de compromís institucional.
També volen fer un agraïment molt especial a tots els sponsors i col·laboradors que han fet possible aquesta segona edició amb les seves aportacions econòmiques, materials i solidàries. "Sense ells, aquest projecte no tindria l’abast ni l’impacte social que hem viscut. Gràcies per creure en la causa, per donar suport a la prevenció i la posvenció del suïcidi i per caminar al nostre costat. Amb el lema “Parlem del suïcidi”, comença a donar fruits. A través de l’esforç sostingut de TDS cada vegada més persones, entitats i institucions de l’Empordà i la província de Girona s’atreveixen a trencar el silenci i abordar el suïcidi com el que és: una realitat social que necessita diàleg, prevenció i suport. Aquest canvi d’actitud és un pas essencial per salvar vides i donar veu a qui pateix en silenci" conclou Jordi Costa president de l'associació.
