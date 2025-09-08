Alt Empordà
LLISTA | Els bars i restaurants del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
Una desena d’establiments de restauració del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà han tancat després de la mort del propietari de l’empresa que els gestionava i de la seva dona. Es tracta de José Andrés Bel, antic alt executiu en firmes de primer nivell del sector tèxtil i del calçat i assessor d’empreses, i d’Adela Esteban.
El matrimoni feia anys que vivia al Port de la Selva. José Andrés Bel es va suïcidar el mes de juny, i Adela Esteban es va llevar la vida unes setmanes després. Va estar ingressat a l’hospital i va morir a finals d’agost.
Pel que fa als negocis, de moment tancats, han tornat a mans dels seus respectius propietaris, segons ha detallat l’Ajuntament en un comunicat aquest dilluns. El consistori ha agraït la "professionalitat i diligència" de Toni Quintana, administrador de l’empresa inversora TQ-MR Family II, que ha assumit temporalment la gestió de Corvail del Port SL, societat del difunt. Segons ha informat la mateixa empresa TQ MR Family II, aquesta societat era soci financer de Corvail del Port SL amb un 51% de les accions, però sempre havia mantingut un paper estrictament inversor i, per tant, mai havia participat en la gestió de l’empresa.
Aquests són els negocis del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà que han tancat després de la mort de José Andrés Bel i Adela Esteban:
EL PORT DE LA SELVA
Ca l’Herminda
Cafè de la Marina
La Brisa
Ca la Maria
El Xiri
Bambola
Ave María
Can Rubiés
LA SELVA DE MAR
Brascó
LLANÇÀ
El Xiri de Grifeu
