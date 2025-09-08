LLISTA | Els bars i restaurants del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alt Empordà

Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari

El Cafè de la Marina, un dels negocis tancats.

El Cafè de la Marina, un dels negocis tancats. / Elcafedelamarina.shop

Redacció

El Port de la Selva

Una desena d’establiments de restauració del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà han tancat després de la mort del propietari de l’empresa que els gestionava i de la seva dona. Es tracta de José Andrés Bel, antic alt executiu en firmes de primer nivell del sector tèxtil i del calçat i assessor d’empreses, i d’Adela Esteban.

El matrimoni feia anys que vivia al Port de la Selva. José Andrés Bel es va suïcidar el mes de juny, i Adela Esteban es va llevar la vida unes setmanes després. Va estar ingressat a l’hospital i va morir a finals d’agost.

Pel que fa als negocis, de moment tancats, han tornat a mans dels seus respectius propietaris, segons ha detallat l’Ajuntament en un comunicat aquest dilluns. El consistori ha agraït la "professionalitat i diligència" de Toni Quintana, administrador de l’empresa inversora TQ-MR Family II, que ha assumit temporalment la gestió de Corvail del Port SL, societat del difunt. Segons ha informat la mateixa empresa TQ MR Family II, aquesta societat era soci financer de Corvail del Port SL amb un 51% de les accions, però sempre havia mantingut un paper estrictament inversor i, per tant, mai havia participat en la gestió de l’empresa.

Aquests són els negocis del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà que han tancat després de la mort de José Andrés Bel i Adela Esteban:

EL PORT DE LA SELVA

Ca l’Herminda

Ca l’Herminda, en una imatge d'arxiu.

Ca l’Herminda, en una imatge d'arxiu. / Ca l’Herminda

Cafè de la Marina

Un dels establiments tancats al Port de la Selva.

El Cafè de la Marina, ara tancat. / Gemma Tubert

La Brisa

La Brisa.

La Brisa. / @brisabyherminda

Ca la Maria

Ca La Maria.

Ca La Maria. / Aj. del Port de la Selva

El Xiri

Cartell que anuncia el tancament d'un dels negocis.

Cartell que anuncia el tancament d'un dels negocis. / ACN

Bambola

El restaurant Bambola.

El restaurant Bambola. / Bambola

Ave María

Ave María.

Ave María. / Aj. del Port de la Selva

Can Rubiés

Can Rubiés

Can Rubiés / Aj. del Port de la Selva

LA SELVA DE MAR

Brascó

Brascó.

Brascó. / ©Marti Artalejo (brascocapdecreus1976)

LLANÇÀ

El Xiri de Grifeu

El Xiri de Grifeu.

El Xiri de Grifeu. / Arxiu

