Colera

Empordà Dempeus fixa l’estratègia per frenar projectes especulatius a la comarca

La coordinadora reuneix més de trenta persones al Trull de Colera i acorda donar suport a diverses campanyes en defensa del territori

Manifestació d'Empordà Dempeus, en una imatge d'arxiu. / Ariadna Reche / ACN

Redacció

Colera

El Trull de Colera va acollir, divendres passat, l’assemblea de la coordinadora Empordà Dempeus, que va reunir més de trenta persones dels diferents col·lectius que en formen part. Durant les dues hores de reunió, es va treballar en l’estratègia política que seguirà la coordinadora, amb l’objectiu de frenar els projectes que no responen al bé comú i que suposen una amenaça per a la comarca de l’Alt Empordà. La propera assemblea tindrà lloc el 7 de novembre a Fortià, on es continuarà treballant en aquestes línies.

Accions proposades

Les assemblees de la coordinadora són un espai per exposar i difondre els esdeveniments, les actuacions i les reivindicacions que duen a terme els col·lectius i plataformes que en formen part. Al mateix temps, serveixen per organitzar les properes passes i definir propostes d’acció futura d’Empordà Dempeus.

En aquesta sessió al Trull de Colera, es va acordar començar a donar suport a la campanya pel camí de ronda tancat entre Colera i Port Joan, així com a la campanya de la Gola del Fluvià i a la campanya per aturar la destrucció de la pineda de la Farella, a Llançà. També es va plantejar la creació d’un Espai Agrari de la comarca de l’Alt Empordà.

Les assemblees d’Empordà Dempeus tenen caràcter bimensual i estan obertes a totes les persones sensibles a la causa i interessades a organitzar-se per defensar el territori de l’especulació.

