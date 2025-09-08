El Port de la Selva
Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
L'Ajuntament els anima a engegar "nous projectes" i prioritzar la contractació dels veïns que han perdut la feina
Els propietaris dels establiments de restauració del Port de la Selva gestionats pel matrimoni que es va suïcidar han recuperat la possessió dels locals, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat aquest dilluns. La mort sobtada de José Andrés Bel i Adela Esteban va provocar el tancament de set negocis de la població en ple final de temporada d’estiu.
El consistori ha agraït la "professionalitat i diligència" de Toni Quintana, administrador de l’empresa inversora TQ-MR Family II, que ha assumit temporalment la gestió de Corvail del Port SL, societat del difunt. Segons ha informat la mateixa empresa TQ MR Family II, aquesta societat era soci financer de Corvail del Port SL amb un 51% de les accions, però sempre havia mantingut un paper estrictament inversor i mai havia participat en la gestió de l’empresa.
Convertir un "terrible contratemps" en "una oportunitat"
L’Ajuntament ha expressat la voluntat de convertir "aquest terrible contratemps en una oportunitat" i anima els propietaris a impulsar "projectes valents, de qualitat i diferenciats" que contribueixin al desenvolupament turístic i econòmic del Port de la Selva. "Ben segur que aniran en favor de tothom; propietaris, treballadors, veïns del municipi i visitants", afirmen. Així mateix, també demana que es prioritzi la contractació dels veïns que han perdut la feina a causa d'"aquest trist succés".
TQ MR Family II va detallar la setmana passada en un comunicat que estava estudiant "la viabilitat de la companyia" i va apuntar que la situació és "complexa pels costos i l’endeutament".
Bel, antic alt executiu de firmes de primer nivell del sector tèxtil i del calçat i assessor d’empreses, i la seva esposa vivien feia anys al municipi. Esteban es va suïcidar al juny i Bel unes setmanes després, després d’un ingrés hospitalari. La parella administrava aproximadament el 20% dels bars i restaurants de la població i donava feina a un centenar de persones.
Els establiments afectats
La majoria dels locals tancats són al Port de la Selva: Ca l’Herminda, Cafè de la Marina, La Brisa, Ca la Maria, El Xiri, Bambola, Ave María i Can Rubiés. A més, hi ha El Xiri de Grifeu a Llançà i El Brascó a la Selva de Mar. Quintana ha aclarit que Corvail del Port SL no gestionava el centre recreatiu de la Selva de Mar, propietat de Brascó SL, i que la societat inversora no té cap vinculació amb el futur d’aquest negoci.
Val a dir que la mort del matrimoni ha causat un fort impacte entre els veïns i ha generat rumors i especulacions. Els Mossos d’Esquadra, però, confirmen que no hi ha cap investigació oberta en relació amb el cas.
