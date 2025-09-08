Entrevista | Laura Guerrero Regidora d’Educació, Joventut i Salut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
“A Castelló d'Empúries, volem escoltar els joves i saber quines són les seves motivacions”
Laura Guerrero González (Castelló d’Empúries, 1988) és Diplomada en Mestre de Primària i Llicenciada en Psicopedagogia
L’any 2023 va entrar en política municipal com a regidora d’ERC al consistori castelloní
A pocs dies perquè comenci el curs escolar 25-26, quines previsions tenen?
Com cada any, continuem fent un munt d’activitats per a l’alumnat a partir del pla educatiu d’entorn, el qual ja serà el dinovè curs escolar que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té aquest projecte, que engloba moltes propostes de diferent caire amb la finalitat de donar oportunitats educatives fent activitats tant a dins de l’àmbit escolar com a fora de l’aula. D’altra banda, continuem amb una oferta formativa que va des del primer cicle de l’educació infantil fins a Batxillerat, i amb els dos Plans de Formació i Inserció, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà, la Unitat d’Escolarització Compartida, l’escola de música municipal. Tenim un municipi que aposta i garanteix un bon ventall d’oportunitats educatives.
Què és el més beneficiós que els ha portat fins ara aquest pla educatiu?
La veritat és que dona l’oportunitat als infants i adolescents per poder fer activitats que, potser, amb les seves famílies, no tenen aquesta possibilitat. Per tant, es contribueix a l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Fem activitats intergeneracionals, esportives, culturals, artístiques... Per exemple, el curs passat s’ha començat un nou projecte amb l’alumnat de les aules d’acollida dels centres educatius, conjuntament amb el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquest alumnat ha participat en el concurs d’escriure i il·lustrar un conte pensat per a infants d’entre 0 i 6 anys explicant la importància de la presència de les abelles al nostre entorn. També, hem iniciat un projecte per tal que l’alumnat de 2n d’ESO treballi a manera de recerca la temàtica del Terra de Trobadors. Com també s’ha realitzat un projecte intergeneracional on l’alumnat de 3r d’ESO del municipi coneixia les històries de vida de persones grans de la residència i centre de dia Toribi Duran i del Casal de Castelló. Penso que el pla educatiu d’entorn és una proposta que va més enllà de les aules i que no només aporta beneficis a l’alumnat, sinó també a tota la comunitat.
Aquest estiu, on han hagut d’actuar més en equipaments escolar?
Gràcies als pressupostos participatius, hem pogut començar a executar la proposta guanyadora dels lavabos de l’escola Ruiz Amado. Durant l’estiu, també es fan aquells petits arranjaments que necessiten les escoles, com els patis o pintar.
"El pla educatiu d’entorn és una proposta que va més enllà de les aules i beneficia tothom"
En aquests dos anys que porten del present mandat, han detectat mancances aquí al municipi?
Sempre es pot millorar en moltes coses. Des de la regidoria d’Educació, es treballa molt i hi ha molts projectes i propostes que funcionen. Per exemple, d’atenció directa, tenim els programes sòcioeducatius que engloben diferents serveis d’atenció als infants i joves. O, d’altra banda, ara mateix, acaba de sortir l’ajut per als llibres i material escolar que, un any més, es vol ajudar a les famílies que tenen mainada que viu i estudia al municipi. Hi ha coses que ja fa anys que es fan i que són enriquidores, però, també se’n fan de noves en funció de les necessitats.
En què aposten més a nivell educatiu?
A nivell educatiu, s’aposta per projectes educatius i socials, com són el Pla Educatiu d’Entorn, els projectes sòcioeducatius, els dos Plans de Formació i Inserció, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà... Com a equip de govern, es valora molt positivament la formació i l’atenció educativa de proximitat i qualitat. D’altra banda, a l’estiu, apostem pels casals de lleure municipal, tant per a infants com per a joves, amb l’objectiu de seguir posant en valor l’educació en el lleure i l’atenció a l’infant o adolescent. Enguany, per donar una millor atenció a les necessitats educatives, en el casal de lleure, hem apostat per crear la figura d’educador en atenció a la diversitat.
Han aconseguit adequar l’institut-escola El Bruel d’Empuriabrava?
Qui actua aquí és la Generalitat, però nosaltres anem fent el manteniment. Justament, ara vam fer una reunió amb la nova direcció de l’institut- escola El Bruel i vam posar en comú allò que es pot anar arreglant.
L’increment de la immigració que han tingut al municipi als darrers anys els ha permès trobar l’equilibri?
A nivell educatiu, aquí al municipi, hi ha una matrícula viva i hi ha molta mobilitat als centres. Hi ha un equilibri entre la mainada que marxa com amb la mainada que entra als centres.
"Hem apostat per dinamitzar el pati de l’institut El Bruel d’Empuriabrava"
Què els està generant el projecte Patis Oberts?
A l’estiu, tenim Patis Oberts dinamitzats. Aquest espai dinamitzat promou l’educació en el lleure amb l’objectiu de donar espais de joc segurs. Enguany, hem apostat per dinamitzar, també, el pati de l’institut-escola El Bruel. Per tant, hem combinat l’obertura del pati de l’escola Ruiz Amado i el de l’institut-escola El Bruel.
Què s’ha proposat per d’aquí al final d’aquest mandat?
Com a regidora de Joventut que també soc, ens hem proposat de poder escoltar el joves. És una iniciativa que tenim prevista en aquest curs escolar i, així, poder reformular els espais, tant del centre històric com de la marina. Volem escoltar els joves i saber quines són les seves motivacions i interessos. Ens trobem que els usuaris dels espais joves canvien molt de l’estiu a l’hivern i ens agradaria que tots els joves poguessin participar en totes les activitats.
Vostè també porta l’àrea de Salut.
Sí, des de l’àrea de Salut, tenim diferents serveis que atenen a infants i joves. Són serveis que tenen per a objectiu atendre aquelles necessitats que no queden cobertes a nivell comarcal. Però, per altra banda, des del Centre d’Atenció Primària (CAP) es realitzen projectes d’atenció i prevenció que valorem molt positivament, ja que aporten beneficis als diferents usuaris. Com, per exemple, l’espai Nadó, el qual creiem que és un recurs clau de cohesió social, suport emocional i aprenentatge compartit, que contribueix a reforçar els vincles entre les famílies i millorar el benestar dels infants i les seves famílies durant els primers mesos de vida.
