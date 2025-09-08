Nou curs
Més de 20.000 alumnes inicien el curs escolar a l'Alt Empordà
2.500 estudiants aniran a classe amb el transport escolar gestionat pel Consell Comarcal
Aquest dilluns 8 de setembre més de 20.000 alumnes han iniciat el curs escolar a l’Alt Empordà, 2.500 dels quals es desplaçaran diàriament per assistir al seu centre educatiu mitjançant el transport escolar gestionat pel Consell Comarcal.
Aquest curs 2025-2026 el transport escolar de l’Alt Empordà comptarà amb 67 rutes d’anada i tornada. Per adaptar-se sa les necessitats de l'alumnat les persones responsables de l’acompanyament escolar de l’alumnat durant el seu trajecte en autobús fins a l’escola o institut han rebut formació específica per sobre tracte i atenció a l’alumnat amb espectre autista (EA), TDAH i altres trastorns del neurodesenvolupament; una sessió sobre ús del català i normalització lingüística ifinalment la participació de dos membres del cos de Mossos d’Esquadra que han exposat les diferents casuístiques que es poden donar a nivell de seguretat vial mitjançant la simulació de casos pràctics.
Figueres
Pel que fa a Figueres un total de 8.117 alumnes de centres públics i concertats han iniciat el curs escolar 2025-2026: 3.055 en secundària, 4.769 en cursos de primària i educació infantil; i 293 en les llars d’infants municipals. Els 3.055 alumnes de secundària (entre 1r i 4t d’ESO) estaran repartits als col·legis La Salle i Escolàpies, a l’institut-escola Josep Pous i Pagès, i als instituts Ramon Muntaner, Narcís Monturiol, Alexandre Deulofeu, Cendrassos i Olivar Gran. Els 4.769 alumnes d’educació infantil (entre I-3 i I-5) i primària (entre 1r i 6è) estaran repartits en les escoles Anicet de Pagès, Maria Àngels Anglada, Joaquim Cusí, Salvador Dalí, Josep Pallach, Pous i Pagès, Amistat, Sant Pau, Parc de les Aigües, Carme Guasch, Cor de Maria, La Salle i Escolàpies. Pel que fa a les llars d’infants municipals, acolliran aquest curs un total de 293 infants (entre I-0 i I-2), repartits en les Llars Bon Pastor, Els Pins, Lilaina i Xuclamel.
L'Escala
En el cas de l'Escala uns 1.500 alumnes han iniciat el curs. L'institut El Pedró és novament el centre amb un major nombre d'alumnes, amb un total de 657. Aquest any, a més, compta amb la novetat que es posa en marxa un cicle de grau mitjà, que es comença aquest divendres i era una reivindicació local des de feia anys. A l'escola Empúries inicien el curs un total de 525 alumnes, mentre que a l'escola l'Esculapi, són un total de 207. Pel que fa a l'escola bressol municipal Ballmanetes, hi ha un total de 85 alumnes.
