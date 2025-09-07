Tradicions
Fraseologia popular de la vinya altempordanesa
Espigolant algunes obres de Josep Pous i Pagès (1873-1952) podem fer una plega bonica de modismes i expressions vintage del món de la vinya i del beure de la comarca
Temps era temps quan, segons el costumari pancatalà, es penjava una branca de pi a la porta de les tavernes, no com a recordatori de què calia observar la virtut de la temprança, sinó per secretar l’avidesa dels parroquians que cercaven sucs bàquics i tabola: "Casa de ram, casa de mam; si és de pi, hi venen vi". La consulta de diversos diccionaris certifica que els empordanesos "venim de la tòria", és a dir que ens agrada / ha agradat el vi amb desmesura. L’embriaguesa ha creat manats de frases fetes diferencials en el nostre llenguatge vulgar: "estar pitof", "portar una mantellina", "anar moll", "anar gat", "agafar una bona trumfa", "agafar un pop", "agafar una merda", "portar una bona masurca", "anar torrat", "fer tentines", "estar alatrencat" (una mica begut)... Avui dia, expressions com "anar pet", "anar trompa", "portar una mona" o "portar una turca" són menys genuïnes i, en la major part dels casos (Ai las! Què en farem dels excedents dels cellers empordanesos?), el resultat de la ingesta etílica de majors graduacions.
Espigolant algunes obres de Josep Pous i Pagès (1873-1952) podem fer una plega bonica de modismes i expressions vintage del món de la vinya i del beure de la comarca. En àmbits rurals sovintegen les "colles del porró", amants de l’art de xerricar (beure a galet). Al sainet Apretats però no escanyats, dels diàlegs de l’hostaler Abraham amb els hostes farandulers podem arreplegar una mostra d’insults figuratius: "carretell vuid!", "bota de setze!", "Ai bon rebocoi!", "Ai rebota de revinagre!", "rajar tèrbol" (embriac, menys groller que "borrango"). Al drama El Drac, l’escenari és un bar-botiga amb clients ludòpates que alternen les exclamacions barroeres amb metàfores del vi ("Home valent y bon vi, no duren gaire"; "remullar el pas de les sopes", és a dir, la gola), i també amb ítems de la cultura agrària, com aquestes altres mesures de líquids: "amanir el bot", una mesura de líquids equivalent a 64 porrons, dos mallals del de trenta-cinc, mig mallal del de trenta (servit en garrafeta de vímet), deu del ranci, un cavallet de rom. De la comèdia L’endemà de bodes, hem premsat "trincar" (en el doble sentit de beure molt i de fer xocar els gots), i "sentir mitja terbolina" (mareig per efectes de la vinassa).
Una altra collita de paremiologia sobre la nostra vinya prové del gran folklorista reusenc Cels Gomis i Mestre (1841-1915). Durant la seva estada professional a la comarca (1883-?), com a enginyer de camins en la construcció de trams de ferrocarril entre Figueres i la frontera, va recórrer molts dels seus municipis recopilant de diversos informadors uns penjolls ubèrrims de modismes, creences i supersticions sobre la bruixeria, la meteorologia, la zoologia i l’agricultura populars, que omplen força pàgines emporitanes dels seus quatre llibres més reconeguts d’extensió geogràfica de país. Amb Dites i tradicions populars referents a les plantes podem fer un tastet d’aportacions fraseològiques per a l’entrada "Cep". La primera troballa de Gomis fou que els sarments (anomenats "redoltes" al Camp de Tarragona) a l’Empordà es diuen "tòries". El modisme figuerenc "Són de la vinya de la tia de Vila-robau [agregat de Ventalló]" es diu de quelcom que ha estat robat; també figuerencs són quatre aforismes, un d’ells un xic críptic: "Fins a Tots Sants, / de dos en dos grans; / de Tots Sants enllà, / de gra en gra", que interpreto com el racionament de la menja del raïm de penjar fins a l’hivern. La resta contenen una certa maledicència envers pobles veïns: "Vi, vi, fa Sandí" (Sandí era un borratxo de Garriguella), "L’ha agafat l’alcalde d’Avinyonet" (per referir-se a l’embriaguesa); quan algú es passa el temps fent traguinyols és aplicable la dita "San Mamet és a Riumors".
Una endevinalla planera, que no ha de tenir una interpretació misògina, prové de Navata: "Nat d’abril, / florit de maig, / collit de setembre: / quantes dones fa estendre!» Hi trobem més proposicions filosòfiques o nutricionals". A Lledó [sic] d’Empordà diuen "Al bon vi, la meitat aigua", "Carn fa carn / i vi fa sang", que tenen unes rèpliques encara més elogioses sobre les bondats del most fermentat des de la capital empordanesa: "El vi fa sang / i l’aigua, fang", "El bon vi / fa bon llatí", "El bon vi / fa bon sagí". A Avinyonet de Puigventós advertien de la idoneïtat de la menja de figues i raïms amb aquest aforisme: "Les figues, quan vénen; / i els raïms, quan se’n van".
No sé si alguns bocins d’aquests repertoris de mots i de dites encara brollen en la parla d’alguns dels nostres pagesos nonagenaris, que durant la verema –segons el meu record– aplicaven la saviesa d’amarar el vi amb aigua per no alentir i perjudicar la jornada laboral. Hi havia altres maneres de poder beure sense empitofar-se, com la que explicava Eduard Puig i Vayreda (El jardí de Dionís): "A l’Empordà torraven set centpeus, els picaven fins a fer-los pols i els tiraven al vi". Un servidor prefereix recomanar un consum moderat sense additius i amb el rebost de la panxa mig ple. Crec que aquest és, en part, el sentit de la dita palauenca "Cansalada (o pa) amb vi fan bon sagí".
José Luis Bartolomé és escriptor.
