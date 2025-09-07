Els càmpings de l’Alt Empordà: destí intel·ligent
Jordi Hereu lloa la inversió del sector que invertirà 30 milions d’euros en digitalització
Cinc càmpings de l'Alt Empordà tornen a ser els millors d'Europa
Aleix Freixas
Els càmpings gironins invertiran 30 milions d’euros en digitalització per tal de convertir-se en una destinació intel·ligent. Aquesta temporada han fet una prova pilot on s’ha calculat l’aforament de la piscina, s’ha fet un control de la gestió de residus i una estació meteorològica avisava als clients sobre possibles riscos meteorològics.
En l’acte de presentació dels resultats de la prova pilot el passat divendres a Sant Pere Pescador, el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va explicar que una de les grans fites ha estat instal·lar càmeres d’aforament a la piscina. Això permet que el client en temps real sàpiga si hi ha molta gent o no. També permet que el tractament de l’aigua es faci en funció dels banyistes que hi ha. Però més enllà d’aquest sensor, també s’han instal·lat estacions meteorològiques que ajuden a donar informació sobre el temps als clients. Els avisa de quan ve una tempesta, per exemple, perquè tinguin temps de preparar-se i posar-se a cobert o que evitin fer sortides que els posin en risc.
La presentació dels resultats al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador va comptar amb la presència del ministre d’Indústria i Turisme. Jordi Hereu va remarcar la importància d’aprofitar la tecnologia i aplicar-la als establiments turístics per ser referents en el sector. De fet, Hereu va recordar que el món del càmping ja té nombroses distincions internacionals per la seva qualitat i la sostenibilitat.
Miquel Gotanegra va avançar que volen estendre el projecte Smart Camp a la resta de Catalunya i de l’Estat. Més enllà de les ajudes públiques, Gotanegra ha avisat que «si no hi ha subvenció ho farem igualment», perquè ha remarcat que les empreses aposten per ser un referent en allotjament campistes.
Més inversió en sanitat
El president de l’Associació de Càmpings de Girona també va aprofitar l’acte per reclamar a les administracions que hi hagi més inversió en l’àmbit sanitari. Gotanegra va recordar que la xarxa pública d’hospitals s’ha convertit «en un actiu turístic» sobretot per al públic sènior. «És un perfil de visitant que ens va molt bé per desestacionalitzar la temporada», va afegir el portaveu de la patronal dels càmpings.
En aquest sentit, Gotanegra va explicar que actualment hi ha una bona xarxa d’hospitals però lamenta que «la demarcació de Girona sigui de les que menys inversió en salut pública té». Per això , Gotanegra va instar a les administracions que incrementin el pressupost per revertir aquesta situació.
