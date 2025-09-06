Mobilitat
Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
Els treballs continuen per eliminar els revolts a tocar l’N-II i millorar l’accés a Vilabertran, una demanda històrica en vies de solució
Després d’uns mesos de tancament obligat per a executar diverses fases de l’obra, l’empresa adjudicatària del projecte de reforma de la carretera de l’Aigueta ha reobert provisionalment el tram central que permet connectar el carrer Tapis de Figueres amb els termes de Cabanes i Vilabertran. Els treballs els està executant l’empresa Rubau Tarrés per iniciativa del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
De moment, les obres ja han eliminat la corba principal de la C-252 més pròxima al pont del cinturó de ronda de l’N-II. Tanmateix, també ha entrat en servei la rotonda que ha permès deixar enrere la perillosa cruïlla de Vilabertran. Des d’aquest punt fins a la rotonda de la seva Creu del Terme, el poble guanyarà un vial més ample i menys perillós.
Uns dos milions d'euros d'inversió
Rubau Tarrés SAU i Proseñal SLU s’han fet càrrec, respectivament, de l’execució de l’obra civil i de la seguretat viària d’aquest projecte llargament reivindicat pels tres municipis, amb uns pressupostos finals d’1.969.000 euros i 131.493 euros.
En aquesta carretera s’hi han produït molts accidents de trànsit al llarg de la història. El projecte que ara s’està fent realitat permetrà l’eixamplament del vial, que fins ara tenia entre 4 i 5 metres d’amplada, fins als 8 metres previstos –amb dos carrils de circulació de tres metres i vorals d’1 metre cadascun.
En el tram urbà de l’Aigueta, la secció serà de 6,5 m i es construiran noves voreres a banda i banda. Les obres van posar al descobert unes restes antigues a l’hort de l’entrada de l’Aigueta que, finalment, van ser demolides per a permetre l’ampliació del traçat.
