Seguretat
La Policia Local reforça els controls als punts conflictius de l'oci nocturn a Empuriabrava
La presència policial s'ha incrementat durant els mercats i actes amb gran concentració de gent davant l'augment de furts i l'incivisme durant l'estiu
Aquest estiu, la Policia Local de Castelló d’Empúries ha posat en marxa un pla estratègic per gestionar l’augment de visitants i l’activitat nocturna a Empuriabrava. Entre les mesures més destacades hi ha l’increment de la presència policial durant els caps de setmana a la nit, així com la realització de controls exhaustius a tot el nucli urbà per detectar la tinença d’armes, la conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues, i la circulació de substàncies il·legals.
Pendents dels resultats
Encara que el balanç total i la comparació amb anys anteriors es faran públics un cop finalitzi el mes d’agost, les fonts policials confirmen que s’han dut a terme "moltes actuacions i denúncies" relacionades amb armes blanques, alcoholèmies i drogotests positius. A més, el patrullatge s’ha reforçat especialment en els "sectors calents" per augmentar la sensació de seguretat entre residents i turistes. Un exemple de l’efectivitat d’aquests controls ha estat, segons apunten, la detenció recent de dos joves de nacionalitat espanyola, presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació a una noia de 22 anys a la sortida d’una discoteca a la zona de l’Aeroclub d’Empuriabrava.
Robatori amb violència a la sortida d'una discoteca
La víctima, de nacionalitat francesa, que anava acompanyada de dos amics va resultar ferida lleu i va necessitar assistència mèdica després de l’agressió, durant la qual un dels sospitosos va sostreure la seva bossa de mà. La Policia Local va recuperar tant la bossa quan va veure que la targeta bancària la portava un dels detinguts.
Aquesta mateixa setmana passada, la policia va intervenir en un altre incident a la zona d’oci després d’aturar un vehicle que circulava amb el conductor sense cinturó de seguretat. Durant el control, els agents van localitzar dues navalles i diverses substàncies estupefaents a l’interior del cotxe, així com drogues a l’acompanyant. Cal recordar que a finals de juliol la Policia Local ha dut a terme una actuació coordinada amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil en un local d’oci nocturn d’Empuriabrava, que va acabar amb 11 denúncies i la identificació de diverses persones dins i fora del local. Aquestes accions formen part d’una resposta integral per garantir la seguretat i el benestar a Empuriabrava, especialment durant la temporada alta, i evidencien el compromís de la Policia Local per mantenir l’ordre i protegir la comunitat, assenyalen des del mateix cos.
Augment dels furts i increment de l'incivisme
A l’estiu, la població d’Empuriabrava es multiplica per cinc o sis, fet que obliga a la Policia Local de Castelló d’Empúries a ajustar la plantilla per respondre a aquesta demanda turística. Enguany, s’han incorporat sis agents fixos i quatre més en règim d’interinatge durant sis mesos. Aquesta ampliació ha permès augmentar la presència policial, especialment durant mercats i esdeveniments amb grans concentracions de gent. El cap de la policia local de Castelló d’Empúries, Youssef Gharj, reconeixia en una entrevista recent a l’EMPORDÀ que "durant aquesta temporada, augmenten de manera significativa els furts i també es detecta un increment d’incivisme. Grups nombrosos es reuneixen a hores intempestives en zones residencials, generant molèsties als veïns, especialment a la gent gran. La línia entre incivisme i delicte és molt fina, i per això una de les funcions clau de la unitat de proximitat, que s’ha creat aquest mateix estiu, és la prevenció i anticipació d’aquestes situacions". Gharj insta als ciutadans a avisar amb rapidesa a la policia ajuda a resoldre els conflictes de manera efectiva
