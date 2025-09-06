Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
Tallat l'accés a la població per l'avinguda Francesc Macià
Un incendi al costat de la botiga de mobles i complements Kibuc de l'avinguda Francesc Macià de l'Escala ha mobilitzat un nombrós desplegament de Bombers amb sis dotacions i de Policia Local.
Per precaució, s'ha tallat l'accés a la població per l'avinguda Francesc Macià.
De moment, el foc no afectaria la botiga, sinó que estaria just al darrere.
