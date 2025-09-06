Els caçadors gironins preveuen una temporada amb més senglars per les pluges abundants
El col·lectiu estrena 'Infocaça', una aplicació per notificar les batudes que ja compta amb 1.000 descàrregues
ACN
Els caçadors gironins comencen aquest diumenge la nova temporada de caça major, amb la previsió que hi hagi més senglars que l’any passat, un increment que atribueixen a les pluges abundants, que han afavorit la reproducció de l'espècie. Aquest any estrenen ‘Infocaça’, una aplicació gratuïta que permet a cada colla notificar les batudes en temps real i així alertar els vianants que entrin al perímetre delimitat, i al mateix temps, tenir dades actualitzades diàriament sobre la població d’animals. L’eina ja compta amb més de 1.000 descàrregues i també incorpora informació sobre on està el desfibril·lador més proper. Amb tot, l'objectiu és millorar la seguretat a les zones de caça.
La temporada de caça comença aquest diumenge, però avui moltes colles ja han sortit a fer batudes per escalfar motors, encara amb permisos especials. La previsió que aquest any hi hagi més senglars que l’any passat en diverses zones del territori, un increment atribuït a les pluges dels últims mesos, que han millorat les condicions per a la reproducció d’aquesta espècie.
Segons Joan Espona, president de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça, els "permisos especials" que permeten "caçar tot l’any" han contribuït a reduir la població: "Aquest estiu s’han mort tant senglars com cabirols, que no hi seran en època de caça". Tot i això, Espona reconeix que encara hi ha zones amb "sobrepoblació" i assegura que l’entitat “es posa a disposició de qui ho necessiti per fer batudes puntuals per controlar cabirols o senglars”.
La colla de Cassà de la Selva és una de les que aquest dissabte ha decidit sortir de batuda. Segons el seu cap, Albert Miàs, en els últims anys han detectat que els senglars "han anat a la baixa".
Infocaça, una aplicació per millorar la seguretat en les batudes
Una de les novetats més destacades d’aquesta temporada és l’estrena de l’aplicació 'Infocaça', que permet als caçadors notificar les batudes en directe. A més, les persones que tinguin l’aplicació descarregada rebran alertes cada vegada que entrin en una zona on hi hagi caça activa. "Google Maps ens marca on hi ha un embús a la xarxa viària. Amb Infocaça volem que sigui un model similar per anar al medi natural", detalla Espona. Miàs afegeix que els sembla una eina "molt útil" per aquells qui transiten per zones boscos i camins, "com caçadors, boletaires i excursionistes". L'app és gratuïta i ja compta amb més de 1.000 descàrregues. També permetrà als caçadors disposar de dades actualitzades diàriament per gestionar millor les poblacions d’animals.
Adquisició de desfibril·ladors
Aquest any, els caçadors gironins incorporen també desfibril·ladors a les batudes realitzades a diferents vedats de les comarques gironines. Les colles i societats ja poden llogar aquests aparells a la Territorial de Girona. L’objectiu, explica Espona, és reforçar la protecció dels participants, ja que l’activitat comporta un important esforç físic i "moments de tensió" amb risc de patir una mort sobtada. A més, l’aplicació 'Infocaça' inclou informació sobre la ubicació del desfibril·lador més proper, integrant seguretat i tecnologia en una eina pensada per als caçadors.
