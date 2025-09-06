Gestió de l'aigua
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador i Aqualia signen una concessió pel Servei Municipal d’Aigua
El nou acord assumirà inversions per un valor superior als 2 milions d’euros
L’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, i el director de la delegació Nord-Est d’Aqualia, Jordi Aguilera, han signat el nou contracte que regula la concessió del servei d’abastament d’aigua del municipi. Aqualia, que ja gestionava aquest servei des del 1994, inicia ara una nova etapa amb un contracte adaptat a les necessitats actuals i als reptes de futur. El contracte té una durada de 22 anys, amb possibles pròrrogues, i un import de 8.362.139 euros, que es finançarà a través de la tarifa de l’aigua abonada pels veïns i veïnes actuals i també pels que es vagin incorporant en aquest període.
A més, el nou concessionari assumirà inversions per un valor superior als 2 milions d’euros, destinades a garantir la sostenibilitat i la resiliència del servei. Entre aquestes actuacions, destaquen la construcció d’un nou punt d’abastament i dipòsits reguladors de fins a 1.000 metres cúbics, per assegurar la disponibilitat del recurs a llarg termini; la substitució de la xarxa del sector nord-oest per millorar-ne l’eficiència; la incorporació d’un procés d’osmosi al segon pou actual i la recuperació del seu ús; la instal·lació d’una nova xarxa de distribució en baixa a tota la urbanització Bon Relax, solucionant una mancança crònica; i la renovació del parc de comptadors per comptadors intel·ligents, sense cost per als usuaris.
Amb aquest conjunt d’inversions i millores, l’Ajuntament santperenc i Aqualia confien que el servei municipal d’aigua assoleixi un nivell òptim de prestacions, preparat per fer front a futures sequeres, que es preveuen cícliques.
