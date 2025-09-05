Entrevista | Albert Bou Creador de Trocalia
"Volem impulsar una economia local més humana i sostenible entre veïns i veïnes de l'Empordà"
Trocalia vol reforçar els vincles comunitaris mitjançant l’intercanvi de béns i serveis entre ciutadans d'un barri o poble
Amb prop de 20.000 usuaris actius, s'ha expandit arreu de Catalunya
Trocalia neix d'un treball final de carrera, amb l'objectiu de connectar veïns i veïnes per facilitar l’intercanvi d'objectes i serveis. Inspirat per la necessitat de recuperar l'esperit comunitari, l'impulsor Albert Bou va involucrar el seu pare, un programador jubilat, per desenvolupar-la. Amb prop de 20.000 usuaris actius, Trocalia busca promoure una economia local sostenible i reforçar els vincles entre les comunitats.
En què consisteix l’aplicació Trocalia, com va néixer i quina és la seva finalitat?
Trocalia és una aplicació que connecta veïns i veïnes d’una mateixa zona — sigui un barri o un poble— per facilitar l’intercanvi d’objectes i serveis. Cada persona pot publicar allò que necessita o ofereix, i l’app genera coincidències amb altres usuaris compatibles per afavorir la connexió. A Trocalia no només s’hi poden fer bescanvis: també s’hi pot regalar, prestar, llogar o vendre, segons l’acord al qual arribin les persones implicades. L’objectiu és reforçar els vincles comunitaris i promoure una economia local més sostenible, col·laborativa i centrada en les persones. El projecte va néixer com a treball final de carrera de disseny. Quan vaig decidir tirar-lo endavant, vaig buscar empreses de desenvolupament per programar-lo, però el cost era molt elevat. En aquell moment jo tenia temps, i el meu pare —que s’acabava de jubilar com a programador— s’hi va voler implicar. Durant dos anys hem desenvolupat conjuntament l’aplicació. Ha estat un procés intens i molt enriquidor, que m’ha permès aprendre molt d’ell i construir un projecte des de zero.
Quin tipus d’objectes o serveis pot oferir o demanar la gent? Com funciona?
La varietat és molt àmplia. Es poden oferir o demanar objectes com llibres, roba, eines, electrodomèstics o mobles, així com serveis de tota mena: fer de cangur, donar classes particulars, fer reparacions, ajudar amb tasques domèstiques o acompanyar persones grans. En definitiva, qualsevol cosa que pugui ser útil per a algú altre té cabuda a Trocalia. Trocalia està basada en l’economia social i col·laborativa, inspirada en models com el banc del temps. Els usuaris reben un bon feedback: poden publicar ofertes o demandes, i l’app genera coincidències (els “Trocs”) amb persones properes. A través d’un xat intern, es facilita la connexió local i directa entre veïns del mateix poble o barri.
És només per a veïns de l’Empordà?
Tot i que l’Empordà és una de les zones on la comunitat ha crescut més ràpidament —i on es va impulsar inicialment el projecte, ja que actualment visc a l’Escala—, Trocalia ja està disponible arreu de Catalunya, amb cobertura al 95% del territori i pràcticament tots els codis postals actius. L’aplicació està pensada tant per a pobles com per a barris, i vol fomentar una economia veïnal basada en el suport mutu i la proximitat. Una de les seves particularitats és que permet tant oferir com demanar, cosa que no fan altres plataformes. Això facilita que la gent es connecti entre si de manera més efectiva. Per exemple, pots oferir un servei que saps fer o demanar que algú et deixi una eina. L’app t’ensenya el que s’ofereix o es busca a prop teu, generant coincidències reals dins la comunitat. Trocalia és gratuïta per als usuaris, i es finança amb plans per a anunciants locals que vulguin donar visibilitat al seu negoci dins la plataforma.
En què us vau inspirar i per què se us va acudir aquesta idea?
La idea va sorgir de veure com a molts llocs hi ha recursos desaprofitats i, alhora, persones disposades a compartir o ajudar, però que sovint no tenen una eina senzilla per fer-ho. Ens vam inspirar en projectes d’economia circular, xarxes de bescanvi i, sobretot, en la voluntat de recuperar l’esperit comunitari i la confiança entre veïns i veïnes. Volíem crear una eina pràctica per activar aquesta xarxa latent i fer més fàcil la col·laboració quotidiana. — Fins ara, com està sent la resposta de la gent? Té èxit quant a descàrregues i ús? — La resposta ha estat molt positiva. Ja tenim prop de 20.000 usuaris actius, i cada mes s’hi sumen uns 1.000 nous. A la plataforma hi ha activitat constant, amb molts exemples d’intercanvis reeixits que demostren que Trocalia cobreix una necessitat real dins les comunitats. Està tenint un impacte important, especialment en pobles i barris, on veiem que fomenta vincles i ajuda mútua de manera concreta.
Quins plans teniu amb Trocalia? Està sent fàcil donar a conèixer l’aplicació?
Volem seguir millorant l’app incorporant noves funcionalitats a partir de les propostes dels usuaris i usuàries. També tenim com a objectiu ampliar el servei a més zones del territori i establir col·laboracions amb associacions i entitats locals. El nostre propòsit és que Trocalia esdevingui una eina clau per enfortir i tenir cura dels nostres pobles i barris, afavorint una economia més humana, col·laborativa i arrelada al territori. És probablement la part més difícil. L’app funciona molt bé quan la gent la prova i el boca-orella hi té un paper fonamental: la majoria d’usuaris ens coneixen perquè algú del seu entorn els ho ha recomanat. Fa gairebé un any que Trocalia està en marxa i cada cop som més, però encara cal temps perquè tothom descobreixi tot el seu potencial. Quan algú l’utilitza i comprova que realment funciona, ho comparteix amb els seus veïns, i així la comunitat va creixent.
