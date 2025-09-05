Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CURS 2025-2026

SOM i Lliures de Roses demanen mesures per evitar més retards en el conveni de llibres

Segons les dues formacions, l'Ajuntament atribueix el problema a "qüestions internes d’organització i manca de recursos" a l'àrea d'Ensenyament

Expositor de material i llibres escolars

Expositor de material i llibres escolars / Emporda.info

Redacció

Redacció

Roses

Els grups municipals de SOM Roses i Lliures Roses, a l'oposició, han registrat conjuntament una instància a l’Ajuntament de Roses per sol·licitar informació sobre els motius que han provocat l’endarreriment en la gestió del conveni de llibres d’aquest curs escolar.

Segons aquestes dues formacions polítiques, aquest retard "ha generat incertes i malestar entre moltes famílies del municipi, que cada any confien en aquest conveni per organitzar amb previsió la compra del material escolar".

Falta de recursos

Els grupos liderats per Joan Plana i Pere Gotanegra, respectivament, afegeixen que "l'’Ajuntament ja ens ha fet arribar una resposta on s’atribueixen els retards principalment a qüestions internes d’organització i manca de recursos del departament d’Ensenyament. Des de SOM Roses i Lliures Roses analitzarem aquesta resposta amb detall, però en qualsevol cas reiterem que el que realment importa és que es prenguin mesures perquè la situació no es torni a repetir en el futur. La nostra prioritat és defensar els interessos dels veïns i veïnes i assegurar que l’Ajuntament gestiona amb responsabilitat i eficàcia un àmbit tan important com és l’educació".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents