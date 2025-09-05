Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Dalmau Moner, fundador de la primera comunitat dominica de Castelló d'Empúries

Va estar quatre anys retirat en una cova excavada a l’hort del convent de Sant Domènec de Girona

Detall de la capella del beat Dalmau Moner a la catedral de Girona.

Manel Puig

Manel Puig

Castelló d'Empúries

"L’any del senyor de 1317 els predicadors van ser aquí el dia de la festa de Sant Miquel Arcàngel". Aquesta és la inscripció, repicada sobre una làpida commemorativa de la fundació del primer convent dels dominics de Castelló d’Empúries. Aquesta primera construcció conventual extramurs de la vila comtal, era al carrer Muralla, molt probablement eytava situada entre l’inici de l’actual carrer dedicat a Antoni Agramont i fins a tocar la fusteria de can Molas, mirant cap avall dels carrers Sant Domènec, Santa Rosa i Sant Marc.

Us parlo de la primera comunitat castellonina coneguda de monjos dominics perquè precisament, un dels seus fundadors, va ser el protagonista d’aquest escrit, Dalmau Moner.

Durant una temporada, aquest frare dominic, va impartir classes de lògica al mateix convent. Segons va deixar escrit mossèn Miquel Pujol, el cronista castelloní Jeroni Pujadas hi tenia uns lligams familiars de vuitè grau per part de mare.

Extremadament auster

Diuen que Dalmau Moner era extremadament auster en el menjar i en el vestir i que va estar quatre anys retirat en una cova excavada a l’hort del convent de Sant Domènec de Girona. El van trobar mort el dia 24 de setembre de 1341. Uns segles més tard el papa Innocenci XIII el va reconèixer com a beat. Tot i que oficialment és beat, hi ha documents clericals on hi apareix com a sant.

Si voleu celebrar el seu dia, ho teniu a tocar, és el pròxim 24 de setembre i si en voleu saber més podeu llegir el llibre del periodista Àngel Rodríguez titulat Fra Dalmau Moner, amb olor de santedat.

