Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari

Alt Empordà

Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari

El Cafè de la Marina, un dels negocis tancats.

El Cafè de la Marina, un dels negocis tancats.

Aquesta setmana s'ha fet pública una notícia colpidora: una desena d'establiments de restauració del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà han tancat després de la mort del propietari de l'empresa que els gestionava i la seva dona. Es tracta de José Andrés Bel, antic alt executiu en firmes de primer nivell del sector tèxtil i del calçat i assessor d’empreses, i Adela Esteban. El matrimoni feia molts anys que vivia al poble. Esteban es va suïcidar el mes de juny, i Bel es va llevar la vida unes setmanes després. Va estar ingressat a l'hospital i va morir a finals d'agost.

Pel que fa als negocis —actualment tancats—, el segon tinent d'alcalde del Port de la Selva, Roger Pinart, va indicar a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) aquest dimarts que ara hi ha un nou soci que posseeix el 51 % de la societat. En aquest sentit, el nou administrador de Corvail del Port —l’empresa fundada per José Andrés Bel— explicava aquest dimecres que està estudiant "la viabilitat de la companyia". En un comunicat, afirmava que "la situació és complexa pels costos i l'endeutament". Tot i això, assegurava que tota la plantilla "està al corrent de pagament" i es desvinculava de la situació de les instal·lacions esportives de Brascó, a la Selva de Mar, que depenen d’una altra societat.

Aquests són els negocis del Port de la Selva, la Selva de Mar i Llançà que han tancat després de la mort de José Andrés Bel:

EL PORT DE LA SELVA

Ca l’Herminda

Ca l’Herminda, en una imatge d'arxiu.

Ca l'Herminda, en una imatge d'arxiu.

Cafè de la Marina

Un dels establiments tancats al Port de la Selva.

El Cafè de la Marina, ara tancat.

La Brisa

La Brisa.

La Brisa.

Ca la Maria

Ca La Maria.

Ca La Maria.

El Xiri

Un dels cartells en un establiment del Port de la Selva que informa que està tancat temporalment.

Un dels cartells en un establiment del Port de la Selva que informa que està tancat temporalment.

Bambola

El restaurant Bambola.

El restaurant Bambola.

Ave María

Ave María.

Ave María.

Can Rubiés

Can Rubiés

Can Rubiés

LA SELVA DE MAR

Brascó

Brascó.

Brascó.

LLANÇÀ

El Xiri de Grifeu

El Xiri de Grifeu.

El Xiri de Grifeu.

