Empordà Dempeus celebra assemblea al Trull de Colera

La coordinadora ciutadana presentarà la seva estratègia de mobilitzacions al territori

Empordà Dempeus es va presentar aquest dilluns a la Rambla de Figueres.

Empordà Dempeus es va presentar aquest dilluns a la Rambla de Figueres. / ACN

Redacció

Colera

La coordinadora ciutadana Empordà Dempeus té previst celebrar aquest divendres 5 de setembre, la seva assemblea oberta, amb inici a dos quarts de set de la tarda, al Trull de Colera. "Farem un repàs del treballat fins ara, presentarem l’estratègia de la plataforma pels propers anys i decidirem properes accions", han explicat els responsables de la coordinadora, nascuda mesos enrere.

El passat mes de maig van presentar, a la Rambla de Figueres, Empordà Dempeus, que neixia de l’impuls de les entitats IAEDEN-Salvem l’Empordà, Stop Especulació Verda - Som Territori, Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Stop Macroparc Eòlic Marí, No al PLEMCAT, Platges Netes de Colera i Portbou, Fòrum l’Escala-Empúries, Prou Expansió Logis Empordà (PDUAELE), Amics del Manol, SOS Costa Brava, Albera Lliure de Molins, No a la Variant de Vilafant, Amics de la Natura de Cadaqués, Jovent Ecologista Empordanès (JEE), Joves Unió de Pagesos, Mundus Òmnium, Ateneu de Colera, Unió de Pagesos i Associació Turisme Rural Girona.

