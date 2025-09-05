Medi ambient
Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà
El contenciós administratiu -pel qual es volen recaptar 21.000 euros- aniria contra el PMU aprovat a Llançà, que preveu la construcció de cinc blocs i un hotel a la darrera pineda litoral del municipi
Les entitats ecologistes IAEDEN–Salvem l’Empordà i la federació SOS Costa Brava fan una crida urgent a la ciutadania
Les entitats ecologistes IAEDEN–Salvem l’Empordà i la federació SOS Costa Brava han posat en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar els 21.000 euros necessaris per interposar un contenciós administratiu contra el Projecte de Millora Urbana (PMU) de la Farella, aprovat definitivament el passat mes de juliol. El termini per presentar el recurs acaba el 3 d’octubre i les entitats fan una crida urgent a la ciutadania per salvar aquest espai emblemàtic de Llançà.
Contra el ciment al litoral
El projecte preveu la construcció de 5 grans blocs plurifamiliars amb un total de 62 habitatges i usos hotelers, a primera línia de mar i a tocar de la platja de la Farella. Això comportarial’ocupació de 9.000 m² de terreny, la implantació de nova vialitat i serveis urbanístics i la pèrdua de 1,5 hectàrees de pineda mediterrània, un hàbitat d’interès comunitari i de gran valor ambiental i paisatgístic. També es veuria afectat l’entorn de dues edificacions en tràmit de declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Sense avaluació ambiental
Les entitats denuncien que el PMU s’ha aprovat sense avaluació ambiental i que vulnera les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en consolidar un continu urbà de ciment al litoral. També alerten que l’actual planejament de Llançà (2002) és obsolet i no està adaptat al Pla Director de Sòls no sostenibles del litoral gironí, que obligava afer-ho fa més de 20 anys.
"El projecte de la Farella és una nova mostra d’un urbanisme caduc i agressiu, que posa el benefici privat per davant de la preservació del paisatge i del patrimoni natural", assenyalen les entitats, que consideren que Llançà ja pateix una dinàmica urbanística insostenible, amb actuacions recents com el sector Super Fener (més de 90 habitatges) i el sector Roses 2 (40 parcel·les noves).
En paral·lel a la campanya de recollida de fons (iaeden.cat/la-farella-donacions), que s’engega aquest divendres, s’han recollit ja 4.600 signatures en defensa de la pineda, entre les paradetes informatives i les adhesions digitals. Les entitats convoquen també una gran concentració amb vermut popular el diumenge 21 de setembre a la platja de la Farella (12 h), pervisibilitzar el rebuig ciutadà i exigir un canvi de model urbanístic.
