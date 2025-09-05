Salut mental
Avinyonet de Puigventós juga a pàdel per trencar el silenci sobre el suïcidi
El municipi se suma al mes de la prevenció del suïcidi amb una jornada esportiva i emotiva que inclou la cursa i caminada “Parlem del Suïcidi”
Se celebra aquest dissabte, 6 de setembre, amb tallers, música i espais de suport
Aquest dissabte 6 de setembre, Avinyonet de Puigventós acull la segona edició de la jornada solidària “Parlem del Suïcidi”, organitzada per l’Associació Tramuntana Després del Suïcidi (TDS). Després de l’èxit de l’any passat, el municipi torna a ser punt de trobada per parlar obertament del suïcidi i oferir espais de suport, diàleg i sensibilització.
Novetat destacada
Com a novetat destacada, enguany s’hi incorpora el primer torneig de pàdel de Catalunya centrat en la prevenció del suïcidi. El campionat se celebrarà a les 20 hores a les pistes de pàdel del Camp de Futbol. Està obert a un màxim de 20 parelles i el preu d’inscripció és de 10 euros per persona. Les persones que ja s’hagin inscrit a la cursa solidària tindran la participació al torneig inclosa.
Múltiples activitats
A partir de les 16 hores, la jornada oferirà activitats per a tots els públics: tallers infantils, música amb DJ Esteve, una sessió de zumba per escalfar motors i una caminada-cursa amb dos recorreguts (6 i 10 km). Amb sortida a les 18 h des del camp de futbol, l’activitat compta amb dos recorreguts de 6 i 10 km, amb preus populars (10 o 12 € amb botifarrada inclosa) i gratuït per als menors de 14 anys. Més enllà de l’esport, la jornada inclourà activitats per a totes les edats: zumba, tallers infantils, concerts, gegants i botifarrada popular, tot en un ambient familiar i de sensibilització. L’acte institucional comptarà amb la participació de l’alcaldessa Júlia Gil, Eva Costa (TDS) i Joan Roa, de l’Associació de Prevenció del Suïcidi i Atenció al Supervivent (APSAS).
Durant tot el vespre hi haurà també música en directe, una botifarrada popular, gegants i sorteigs, tot en un ambient festiu i solidari que posa la salut física i emocional al centre. La jornada s’emmarca en el mes de la prevenció del suïcidi i vol ser una eina per fer xarxa, combatre l’estigma i posar el focus en una de les principals causes de mort entre joves.
