Necrològica
Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
Home d'empenta, referent de la marca italiana, tenia 85 anys i era un gran aficionat del Barça, la Unió i la cacera
La cerimònia de comiat tindrà lloc, demà divendres, a les 4 de la tarda, a l'església de la Immaculada de Figueres
Amb 85 anys i una llarga trajectòria professional al seu darrere, ens ha deixat l'empresari empordanès Joaquim Sala Arbussà, Quim Sala, propietari i fundador del Garatge Sala, concessionari oficial de les marques Fiat, Lancia, Jeep i Alfa Romeo. Nascut a Pontós, va introduir-se en el món de l'automoció de la mà del mecànic Juanola com a aprenent. Anava i venia del poble a Figueres amb bicicleta, segons recordava anys enrere a la secció El Retrovisor de l'EMPORDÀ, de Martí Dacosta.
El 1972 va obrir el seu primer taller al carrer Santa Llogaia de la capital empordanesa. Deu anys després, es convertí en agent oficial de Fiat i Lancia, amb una exposició de vehicles nous al carrer Nou. Donada la seva habilitat en el sector, tres anys després aconseguia el títol de concessionari oficial de les marques italianes. El volum de feina i l'augment d'una clientela fidel de la comarca i de fora d'ella, el van dur a construir un nou taller amb exposició a l'avinguda Marignane. Allà va incorporar el seu fill Dani Sala a la gestió d'una empresa que no parava de créixer. La presència de la nova generació va ser determinant per a traslladar el negoci a unes noves instal·lacions a Santa Llogaia d'Àlguema, al peu de la carretera N-II. Dani Sala és al capdavant de l'empresa des de la jubilació del seu pare, el suport del qual ha estat sempre present en el dia a dia del garatge ala, fins que la salut ho ha permès.
Quim Sala va ser un gran seguidor del Barça i de la Unió Esportiva Figueres, al costat d'amics com Joaquim Torrent o el cuiner Francesc Marcé, en Kiku de Lladó, van voltar món per seguir l'equip blaugrana i donar suport al conjunt figuerenc, del qual el seu fill Dani és l'actual president. Gran amant de la cacera i de la bona cuina. Quim Sala va rebre en vida diversos reconeixements del Grup Fiat, el president del qual en l'àmbit estatal va arribar a dir que garatge Sala era el millor concessionari de la marca en el país.
La vetlla del difunt es porta a terme, aquest dijous, al tanatori de la Funerària Vicens, de 4 a 8 de la tarda i, demà divendres, de 10 a 13 hores. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest divendres, a les 4 de la tarda, a l'església de la Immaculada.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha expressat el seu condol a la família Sala i a tots els treballadors de l'empresa, davant la pèrdua "d'un home excepcional, un bon amic i un empresari exemplar".
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles