Successos

Dos ferits lleus en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Borrassà

Un dels afectats ha estat portat a l’hospital Trueta després de rebre assistència del SEM

La furgoneta i el camió implicats en el xoc amb un camió a l’AP-7 a Borrassà. / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Borrassà

Dues persones van resultar ferides lleus aquest dimecres al matí en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7, a Borrassà. L’accident es va produir al punt quilomètric 29,7 i va activar els serveis d’emergències.

L’avís es va rebre a les 8.57 hores i fins al lloc s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. El SEM va atendre els dos ocupants al mateix punt de l’accident i un d’ells va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per a més revisions.

