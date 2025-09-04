Educació
Un model d'Educació 360 a Bàscara: "Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu"
El Club dels Diamants Negres, un col·lectiu nascut arran de la pandèmia, aposta per promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida i en tots els àmbits
El Club dels Diamants Negres és una entitat sense ànim de lucre que impulsa projectes socials, culturals, educatius i comunitaris al municipi de Bàscara, amb una clara aposta pel model d’Educació 360, que entén l’educació com una suma d’aprenentatges al llarg de tots els temps i espais de vida.
La iniciativa va sorgir de manera espontània durant la pandèmia de la Covid-19, quan un grup de persones vinculades a la comunitat local va detectar com el temps fora de l’escola esdevenia un factor de desigualtat entre infants. "Ens vam adonar que molts nens i nenes quedaven desatesos fora de l’horari lectiu, i això generava una bretxa educativa important", explica Àngels Teixidor, presidenta del Club. Davant d’aquesta realitat, l’entitat va decidir posar en marxa una xarxa de suport basada en el potencial col·lectiu del municipi.
Una de les iniciatives més consolidades és el programa de reforç escolar, que combina l’ajuda acadèmica amb activitats lúdiques i de lleure. Aquesta fórmula permet no només millorar el rendiment escolar, sinó també fomentar competències socials i emocionals entre els participants. "A través del joc i la convivència, també treballem valors, hàbits saludables i l’autonomia dels infants", apunten des del Club.
La demanda per aquestes activitats no ha parat de créixer en els darrers anys, reflectint la necessitat creixent de suport educatiu fora de l’escola. Paral·lelament, el Club impulsa altres programes com el Punt de Lectura Infantil o propostes de lleure inclusiu, pensades per arribar a tots els infants, independentment del seu origen o situació socioeconòmica.
Els projectes del Club compten amb el suport de diverses institucions públiques, com la Diputació de Girona, Dipsalut i l’Ajuntament de Bàscara. També hi col·laboren empreses privades, que aporten recursos econòmics o material escolar i de lleure. Les activitats es duen a terme majoritàriament gràcies a la tasca de voluntaris, sota la coordinació de la tècnica d’Educació municipal.
Una col·laboració destacada és la que mantenen amb la Universitat de Girona, a través d’un conveni amb la seva Unitat de Compromís Social. Aquest acord permet que els estudiants que participen com a voluntaris obtinguin crèdits universitaris pel seu compromís educatiu.
Diversificació i la connexió amb la comunitat local
El Club dels Diamants Negres aposta, a més, per la diversificació i la connexió amb la comunitat local, treballant colze a colze amb l’escola Joan Reglà i participant activament en fires, festes i esdeveniments organitzats pel teixit associatiu del municipi. L’entitat dona especial rellevància a la implicació de les famílies, l’escolta activa dels infants i la formació dels voluntaris, com a elements clau per a garantir l’impacte positiu dels seus projectes.
Els objectius són clars: acompanyar els infants en el procés d’aprenentatge, fomentar la lectura i l’escriptura, millorar hàbits d’estudi, promoure la creativitat, potenciar el joc com a eina educativa i afavorir les relacions intergeneracionals i la convivència a través d’activitats com excursions o colònies.
