Successos
Detenen quatre persones a l'agost a la Jonquera, una d'elles per falsificació de moneda
També s'han registrat tres infraccions relacionades amb armes i 30 per consum o tinença de drogues
La Policia Local de la Jonquera ha detingut a quatre persones durant el mes d'agost. Una per un delicte de falsificació de moneda, una altra per salut pública, una altra per un robatori violent, i la darrera per estrangeria. Així mateix, es van registrar 37 infraccions: 30 per consum o tinença de drogues, tres relacionades amb armes, tres per desordres públics, una per falta de respecte als agents i una per diligències penals. L'Ajuntament també informa que s'ha instruït una diligència informativa per un incendi forestal i s'ha evitat una ocupació d'un immoble. Pel regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, aquestes dades "demostren que la Policia Local actua de manera constant i efectiva per mantenir l'ordre".
Balanç de la Policia Local de les actuacions dutes a terme durant el mes d'agost. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el cos va retirar 31 vehicles de la via pública per diversos motius. Vuit per positius en les proves de drogues, set per qüestions relacionades amb la senyalització viària, vuit per problemes de documentació, cinc vehicles identificats com a abandonats, un per estar cremat, un altre per conducció temerària i un precintat. Així mateix, s'han immobilitzat quatre vehicles, entre ells un camió, i s'han interposat 160 denúncies de trànsit.
A banda de les quatre detencions i les 37 infraccions, també s'han dut a terme 21 proves de drogues, amb catorze resultats positius. En l’apartat d’infraccions vinculades a les ordenances municipals, s’han registrat cinc casos de venda ambulant no autoritzada.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, destaca que aquestes dades "demostren que la Policia Local actua de manera constant i efectiva per mantenir l’ordre i la convivència". "Les intervencions del mes d’agost reflecteixen un cos proper i actiu, que sap donar resposta a situacions molt diverses en benefici del conjunt de la ciutadania", recalca.
En aquest sentit, l’Ajuntament de la Jonquera subratlla que "la seguretat és una prioritat i que, per això, es continuarà invertint en recursos, reforçant la col·laboració amb altres cossos policials i implicant la ciutadania en la construcció d’un municipi cívic, tranquil i segur".
