Solidaritat | Lídia Albert Presidenta del Grup Iris
La Cursa de la Dona celebra 10 anys donant vida i esperança a Figueres en la lluita per erradicar el càncer de mama
El Grup Iris commemora una dècada d'aquesta cita solidària que uneix esport, emoció i compromís
Enguany tindrà lloc el 19 d’octubre amb novetats i una celebració molt especial
El Grup Iris torna a organitzar la seva emblemàtica Cursa de la Dona a Figueres, que aquest any arriba al seu desè aniversari. Aquesta cursa s'ha convertit en un referent de solidaritat i suport per a les persones afectades de càncer de mama, i és essencial per finançar les teràpies que ofereix l'organització. La Cursa de la Dona no només fomenta la salut i l'activitat física, sinó que també proporciona els recursos necessaris per cobrir part dels costos de les teràpies. Gràcies a la participació de la comunitat, el Grup IRIS pot continuar oferint un suport integral i de qualitat a les afectades. La cita és el 19 d'octubre
— La Cursa de la Dona del Grup Iris, prevista per al mes d’octubre, arriba a la desena edició. Amb quina emoció es viu?
— Arribar als 10 anys de cursa, acompanyades de tanta i tanta gent any rere any, per a nosaltres és molt emocionant. Ens fa aturar-nos, reflexionar i prendre consciència del camí recorregut. Primer de tot, que totes nosaltres som deu anys més grans —i quina alegria que sigui així!— i, sobretot, que encara hi som, juntes. Però també amb molta tristesa, perquè pel camí hem hagut d’acomiadar massa companyes. Recordem la primera cursa, la implicació de tantes dones, algunes de les quals hi participaven amb una il·lusió enorme i que aquest any, malauradament, no la podran gaudir de la mateixa manera. Això, però, ens dona més força i ens empeny a fer que aquesta desena edició sigui encara més especial. La preparem i la vivim amb més intensitat que mai. Aquesta és una cursa profundament solidària i, alhora, festiva. Sí, lluita per erradicar el càncer de mama — que seria la millor de les notícies—, però mentre això no sigui possible, ens reunim per fer costat a totes les dones que ho estan vivint, que ho han passat o que, en un futur, poden rebre aquest diagnòstic.
— Hi ha novetats enguany?
— La primera novetat serà un petit —ínfim— canvi en el recorregut, a causa d’unes obres que no estaran acabades. No representarà cap gran problema, però ens suposarà una mica més de feina. També tenim altres novetats, algunes de les quals són el retorn d’elements que ja ens havien acompanyat en altres edicions. Ara bé, permeteu-nos mantenir algunes sorpreses en secret, perquè volem preservar la il·lusió fins al final. El que sí que demanem és que, aquest any sí que sí, tothom es quedi fins al final de la jornada, perquè serà llavors quan farem alguna cosa ben especial. Ens fa molta il·lusió compartir la celebració d’aquests 10 anys amb tota la gent que ens ha acompanyat, tan solidària i compromesa. Així que us esperem a tots aquest diumenge 19 d’octubre per celebrar la nostra cursa, la de la comarca, la de Figueres, la que tothom sent com a seva ja per desè any.
— Recordem un cop més quina és la importància d’aquesta cursa?
— La Cursa de la Dona és una font d’ingressos clau per al Grup Iris. Gràcies a la solidaritat de totes les persones que hi participen, podem finançar una part important de les teràpies i oferir un suport integral i de qualitat a les persones afectades de càncer de mama. Tota la recaptació va íntegrament destinada a aquest objectiu, i ens sentim molt orgulloses de poder dir que, probablement, som l’única cursa que ho fa així. Acompanyem les persones des del moment del diagnòstic. Cada any entreguem 100 coixins del cor a l’Hospital de Figueres, i les nostres voluntàries —que també han viscut la malaltia— en fan un seguiment proper. A més, oferim teràpies i serveis a cost zero gràcies a un equip de professionals, per ajudar les afectades.
