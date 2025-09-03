Món Rural
La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
Un antic trull d’oli rehabilitat s’ha convertit aquest estiu en un centre cultural, coworking, refugi climàtic i botiga de queviures en un sol equipament
"Fusionem història i modernitat. És un espai pensat amb eficiència pública i humanitat", expliquen des de l'Ajuntament
La Selva de Mar ha viscut un estiu d’intensa activitat des de la posada en marxa del Multiespai El Trull, un centre comunitari que ha revitalitzat la planta baixa d’aquest edifici històric i que simbolitza una fita per al municipi. Impulsat per l’Ajuntament i finançat amb fons LEADER, aquest projecte busca ser un model per a altres micropobles que volen guanyar serveis sense perdre identitat. "Hem recuperat patrimoni, serveis essencials i comunitat al centre", afirmen des de l’ajuntament.
Les obres continuen el 2026
La història d’El Trull com a espai públic comença l’any 2000 amb la rehabilitació inicial de la planta baixa. L’any 2002, l’Ajuntament va adquirir l’edifici per preservar-lo i evitar l’especulació urbanística. Les primeres obres de consolidació van començar el 2005 i l’espai es va obrir parcialment el 2008. El 2024, gràcies a fons europeus LEADER, s’ha pogut equipar completament la planta baixa com a multiespai. Amb la previsió de tancar el projecte l’any 2026, es completaran les fases pendents per a la primera i segona planta, amb un pressupost global d’uns 400.000 euros. "Es preveu adequar façanes, cobertes, habilitar dues sales més i instal·lar un ascensor per garantir l’accessibilitat", ha explicat l’alcalde Joan Maria Roig.
Multiespai
El Trull integra una sala per a activitats culturals, coworking amb connexió d’alta velocitat, biblioteca, arxiu local, zones de calma, vinoteca amb productes locals i l’única botiga de queviures del poble. També actua com a refugi climàtic, punt d’informació turística i espai de formació. "Cada racó ha estat dissenyat per fomentar la interacció i el coneixement mutu entre veïns", expliquen els responsables. A més, el Trull lidera un projecte de memòria col·lectiva amb digitalització de documents i fotografies per preservar la història local.
Aquest estiu a través d’un conveni amb la Universitat de Barcelona una persona s’ha encarregat d’obrir l’equipament cada dia en el marc d’un conveni de pràctiques, garantint-ne la dinamització i recollint aportacions veïnals. Una altra novetat del projecte és l’aplicació mòbil HoLaSelva, impulsada per facilitar la comunicació directa entre l’Ajuntament i el veïnat. Des d’avisos i incidències fins a informació del multiespai o gestió d’activitats, aquesta eina promou una administració més propera i àgil.
Amb 224 habitants, la Selva de Mar duplica la seva població a l’estiu i rep molts visitants del Port de la Selva. Tot i que l’espai està pensat per a la gent del poble, serà a la tardor quan més el podran gaudir. "El Trull no només és un espai de serveis, sinó un pol d’atracció per a artistes, creadors de contingut, historiadors, artesans i cellers". En la seva adequació ha tingut presència el disseny local, les fustes de proximitat i participació ciutadana: El Trull és un exemple d’arquitectura sostenible i de comunitat activa. "Fusionem història i modernitat. És un espai pensat amb eficiència pública i humanitat". Des de l’Ajuntament ara cal vetllar pel manteniment de l’espai, amb el desig que pugui convertir-se en referent del poble i del món rural.
