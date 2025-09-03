Llançà
Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
L'entrenador va degustar la cuina dels restaurants Els Pescadors i del Miramar de Llançà amb el seu germà Pere
Aquest 1 de setembre l'entrenador Pep Guardiola va fer una ruta gastronòmica per l'Alt Empordà amb el seu germà Pere. Concretament, van visitar dos restaurants de Llançà, Els Pescadors i el Miramar, ambdós locals han penjat fotos amb l'entrenador del Manchester City en les seves respectives xarxes socials.
El restaurant Els Pescadors va obrir expressament el dilluns a la nit perquè els germans Guardiola hi sopessin, ja que l'establiment està tancat aquest dia de la setmana, segons es va explicar al programa Que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio aquest dimarts. A les seves xarxes l'establiment ha penjat fotos del menú i de la samarreta que Guardiola els ha firmat.
A més, van afegir que el dimarts al migdia van dinar al Miramar, el restaurant del xef Paco Pérez. L'exentrenador del Barça ha penjat una foto a Instagram amb el missatge "Tot el que és l’Empordà és al Paco Pérez, a casa teva. Un espectacle, Paco i Montse."
