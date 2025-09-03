El Port de la Selva
El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia "la viabilitat de la companyia"
El soci inversor es desmarca de la situació que hi hagi al centre esportiu de la Selva de Mar perquè no pertany al grup
El nou administrador de Corvail del Port, l'empresa que tenia l'home que es va suïcidar del Port de la Selva explica que està estudiant "la viabilitat de la companyia" amb la desena d'establiments que hi ha a la façana marítima del municipi. En un comunicat, l'empresa que s'ha convertit en el nou administrador afirma que "la situació és complexa pels costos i l'endeutament". Malgrat tot, assegura que tota la plantilla "està al corrent de pagament" i a més es desvincula de la situació que hi hagi a les instal·lacions esportives de Brascó, a la Selva de Mar, perquè forma part d'una altra societat.
En un comunicat enviat a l'ACN, l'empresa TQ MR Family II explica que va entrar com a soci financer de l'empresa Corvail del Port SL, que era propietat de l'home que s'ha suïcidat al Port de la Selva. Això vol dir que sempre han mantingut un paper d'inversors però que no havien entrat mai en la gestió de la societat.
A conseqüència de la defunció dels propietaris, l'empresa ha assumit la gestió del grup de forma activa al llarg de tot l'agost. Remarquen que avui dia han pagat el que pertoca a tota la plantilla i ara, una vegada ha acabat la temporada turística, analitzen la viabilitat de l'empresa.
Asseguren que la situació no és fàcil perquè hi ha un endeutament i una sèrie de costos que cal tenir en compte. Malgrat tot, en el comunicat afirmen que actuen amb "la màxima responsabilitat i tot el rigor empresarial" per oferir "la millor solució possible". En aquest sentit, afirmen que treballaran "amb rapidesa per minimitzar qualsevol perjudici".
Per altra banda, remarquen que l'empresa Corvaill del Port SL no era la gestora del centre recreatiu que tenia la parella a la Selva de Mar. Aquestes instal·lacions eren de Brascó SL i per això l'empresa inversora es desvincula totalment de la situació que hi hagi en aquest negoci.
