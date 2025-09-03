Meteorologia
La nit més calorosa d'aquest estiu a Catalunya s'ha viscut a Portbou
Al municipi empordanès, el 29 de juny la temperatura mínima no va baixar dels 29,8 °C
Portbou ha estat aquest estiu un dels punts més calorosos del país. De fet, la nit més càlida de tot Catalunya es va registrar aquí, el 29 de juny, quan la temperatura mínima no va baixar dels 29,8 °C, fregant el que hauria estat la tercera nit roent (per sobre de 30 °C) del segle.
En conjunt, entre juny i agost, el municipi empordanès ha viscut 10 nits tòrrides (mínima superior als 25 °C), una xifra notable i que només iguala registres d’indrets com el Prat de Llobregat, segons recull l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en un article elaborat per Guifré Jordan.
Pel que fa a les nits tropicals (mínima superior als 20 °C), Portbou n’ha tingut 62, una xifra que el situa entre les zones més càlides del país aquest estiu. Altres punts de l’Empordà també han destacat: Roses n’ha registrat 53 i el pantà de Darnius-Boadella, 37.
A més de les mínimes altes, l’Empordà també ha estat protagonista de les màximes. Sense arribar a batre rècords històrics, la comarca ha quedat molt a prop: el juliol del 2023 es van assolir els 45,1 °C a Navata i al pantà de Darnius-Boadella, i enguany les temperatures extremes han tornat a fregar aquests valors.
