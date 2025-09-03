DO Empordà
Els cellers de l'Empordà superen la sequera i encaren la verema amb "bones expectatives"
El Consell Regulador de la DO Empordà preveu una producció molt propera a la mitjana habitual, que és d’uns 60.000 hectolitres
Els cellers de l’Empordà han iniciat la verema d’enguany amb "bones expectatives". El Consell Regulador de la DO Empordà preveu una producció molt propera a la mitjana habitual, que és d’uns 60.000 hectolitres. D'aquesta manera, es trencaria la tendència de les campanyes dels darrers anys que es van tancar amb descensos dels quilos collits a causa principalment de la sequera.
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà ha presentat les previsions de la verema d'enguany aquest dimecres a Rabós. Segons han detallat, a diferència de les darreres campanyes, la pluviometria ha estat bona i ha acompanyat els diferents estadis fenològics dels ceps. Aquesta situació ha permès un bon desenvolupament de les plantes i dels raïms. Els cellers, però, han hagut de treballar de valent per evitar els efectes del midliu, un fong que prolifera en condicions de molta humitat i minva la capacitat productiva de la planta en danyar les fulles i els fruits. "El bon maneig dels viticultors, especialment durant la primavera, ha permès contenir el midliu que enguany no ha tingut una afectació significativa", han explicat des de la DO Empordà.
La sequera d’anys anteriors encara passa factura
Amb les condicions climatològiques d’enguany, la campanya encara hauria pogut estat millor, però la sequera d’anys anteriors té efectes en les futures veremes a causa de l’estrès que genera a la planta i els futurs borrons. Un altre dels motius que no ha permès una millor producció és l’afectació de la fauna cinegètica. Segons la DO Empordà, "com ja és habitual, el senglar i cada vegada més el cabirol malmeten els raïms de les vinyes, especialment en les parcel·les més aïllades i en aquelles que estan tocant a zones boscoses, malgrat que moltes d’elles estan tancades amb pastor elèctric. Enguany, també cal destacar la incidència dels ocells que ja es pot considerar un problema important que també afecta el nivell productiu de les vinyes".
La producció final dependrà de les condicions meteorològiques de les setmanes vinents que marcaran l'evolució de la maduració del raïm i determinaran el volum final de la verema 2025 a l’Empordà.
Finalment, pel que fa a l’estat sanitari, segons la DO Empordà, és "molt bo". En aquest sentit, afirmen que l’estat de la vinya "és molt sa" i l’equilibri entre el grau i l’acidesa "és òptim". Aquest fet permet ser molt optimista respecte a les bones aptituds enològiques del raïm que han de permetre elaborar vins de gran qualitat.
