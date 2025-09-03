Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Escala

Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries

Segons va aprovar el darrer ple, que també va iniciar el procés per renovar totes les màquines del gimnàs de la piscina municipal

El tram del carril bici al passeig marítim de l'Escala.

El tram del carril bici al passeig marítim de l'Escala. / Basili Gironès

Redacció

El ple de l’Ajuntament de l’Escala del mes d’agost, celebrat la setmana passada, va aprovar inicialment el projecte executiu per fer un carril bici que comuniqui el carrer Emili Gandia amb el cementiri de Sant Martí d’Empúries. D'aquesta manera, es connectarà amb el tram de carril bici que arriba fins a Sant Martí d’Empúries i segueix, després, pel passeig d’Empúries, així com també amb el tram del rec del Molí. El consistori escalenc preveu una inversió d’uns 161.000 euros i compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, a través del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins.

La fase inicial també implicarà l’expropiació de dues finques rústiques d’aquesta zona per prop de 30.000 euros cada una. L’aprovació, però, no va estar exempte de les crítiques de la majoria de grups a l’oposició, principalment pels problemes tècnics del projecte i la manca de connectivitat del nou carril. El regidor Rafel López recordava que el nou tram permetrà descongestionar el passeig d’Empúries, però, tant des d’Esquerra com des de Gent de l’Escala, Alternativa i els Comuns, el nou carril no està connectat a cap xarxa actual i no disposa de l’amplada que, segons aquests grups, seria necessària.

Noves màquines de fitness a la piscina

Durant el ple del mes d’agost, també, es va acordar iniciar el procés per renovar totes les màquines de fitness de la piscina municipal. Aquesta renovació es farà mitjançant arrendament sense opció de compra, amb un pressupost d’execució de 282.994 euros per als pròxims cinc anys.

L’objectiu del consistori és que, a principis d’any, es pugui fer efectiva. En aquest sentit, està previst que es canviïn totes les màquines de pes i exercici que hi ha a la sala principal del gimnàs de la piscina municipal, així com les bicicletes de la sala de ciclisme interior. En total, s’adquireixen cap a una setantena de noves màquines, substituint les actuals, que havien quedat obsoletes i responen així a la demanda dels usuaris. També es canviarà el terra de l’espai de fitness.

