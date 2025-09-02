Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comerç

Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari

L'Ajuntament està en converses amb el nou soci principal per recuperar l'activitat al més aviat possible

Un dels establiments tancats al Port de la Selva.

Un dels establiments tancats al Port de la Selva. / Gemma Tubert

ACN

El Port de la Selva

Una desena d'establiments de restauració del Port de la Selva han tancat després de la mort de l'amo de l'empresa que els gestionava. La meitat dels negocis estaven a primera línia de mar. El segon tinent d'alcalde, Roger Pinart, ha indicat que ara hi ha un nou soci que té el 51% de la societat i els ha dit que està treballant per reobrir els locals al més aviat possible.

Un dels cartells en un establiment del Port de la Selva que informa que està tancat temporalment.

Un dels cartells en un establiment del Port de la Selva que informa que està tancat temporalment. / Gemma Tubert

Els establiments donaven feina a una desena de treballadors fixos, però en temporada alta la plantilla arribava al centenar de persones. L'home feia molts anys que vivia al poble. La seva dona es va suïcidar el mes de juny, i ell també es va llevar la vida unes setmanes després. Va estar ingressat a l'hospital i va morir a finals d'agost.

TEMES

