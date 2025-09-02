Medi Ambient
La lluita per salvar la pineda de la Farella de Llançà continua el 21 de setembre amb una concentració ciutadana a la platja
IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava convoquen una nova acció per recaptar fons i iniciar un recurs contenciós administratiu contra la urbanització de la pineda
Més de quatre mil persones ja han signat contra la urbanització de l’última pineda arran de mar de Llançà tant en línia com a peu de platja
La lluita per preservar l’última pineda arran de mar del nucli urbà de Llançà continua guanyant força. Les entitats ecologistes IAEDEN-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava han anunciat una nova acció de mobilització prevista per al pròxim 21 de setembre a les 12 del migdia a la platja de la Farella. L’objectiu principal és recaptar fons per poder iniciar un recurs contenciós administratiu contra el Pla de Millora Urbana aprovat aquest juliol, que preveu la construcció en aquest espai natural.
Més de 4.000 signatures recollides
Amb més de 4.000 signatures recollides —tant en línia com presencialment— la campanya ha evidenciat el rebuig ciutadà a una urbanització que suposaria la destrucció d’un entorn d’alt valor ecològic i paisatgístic. Els ecologistes pretenen continuar despertant consciències entre la gent i la recollida continua ara de forma digital a través del web oficial: www.salvemllanca.wordpress.com.
Parada informativa a peu de platja
La iniciativa va començar el 19 d’agost amb una primera parada informativa a peu de platja i s’ha mantingut activa durant tot el mes. Des de l’entitat ecologista promotora, IAEDEN-Salvem l’Empordà, s’adverteix que la tala d’aquesta pineda suposaria "una nova agressió al litoral" i la pèrdua "d’un espai d’alt valor ecològic que actua com a refugi de fauna i pulmó verd del municipi. Estem davant d’un dels últims racons naturals de la costa que encara no ha estat engolit pel formigó", denuncien. La campanya no s’atura i ja s’estan preparant noves iniciatives per continuar defensant aquest entorn. Des de la plataforma, s’anima la ciutadania a sumar-s’hi i estar atenta a les accions que es duran a terme durant el mes de setembre.
Formigó vs natura
La pineda de la Farella és considerada un dels últims racons naturals de la costa que encara no ha estat afectat per la urbanització de 62 habitatges. El projecte ha estat aprovat definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i finalment per l’ajuntament de Llançà el 28 de juliol de 2025.
El Pla de Millora Urbana de la Farella, aprovat definitivament el mes de juliol, preveu la destrucció de l’última pineda arran de mar del municipi de Llançà, un espai emblemàtic que molta gent aprecia pel seu alt valor paisatgístic i emocional. "No podem permetre més urbanitzacions a la Costa Brava, que ja ha superat —i de molt— la seva capacitat de càrrega", denuncien des de les entitats ecologistes. "Els precedents ens avalen", recorden els impulsors de la campanya. "Gràcies a la mobilització popular coordinada per Salvem l’Empordà l’any 2004, vam aconseguir una gran victòria: evitar l’especulació urbanística a la península de Cap Ras".
La lluita continua
Ara, dues dècades després, afegeixen, "ens toca tornar a lluitar per salvar els últims dos racons costaners verges que queden lliures per construir al terme municipal de Llançà". Les dues zones amenaçades que assenyalen són: la pineda de la platja de la Farella i la franja litoral del Rec d’en Feliu a Fener (Roses 2).
