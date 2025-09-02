Benestar Animal
Els voluntaris de la gatera de Figueres fan una crida a "l’adopció urgent i massiva"
Davant el trasllat dels animals a una empresa privada de Girona, volen evitar que molts gats, especialment els malalts, quedin desatesos
"Amb els animals no hi hauria d’haver beneficis, sinó pèrdues: perquè estiguin bé", afirma Josep Moll, president de l’associació ANCA
Els gats de la gatera de Figueres, molts dels quals han estat abandonats o trobats ferits al carrer, han estat fins ara atesos per voluntaris de l’associació ANCA. Ara, però, l’Ajuntament ha adjudicat el servei a una empresa externa, Serveis Zoològics La Devesa, i els animals seran traslladats de forma gradual. Davant aquest canvi, els voluntaris fan una crida urgent a l’adopció massiva per assegurar el benestar dels gats i evitar que acabin en unes instal·lacions que consideren inadequades en relació amb el que estan acostumats fins ara.
"La sort no ha acompanyat els gats"
Els voluntaris confiaven que la gestió dels animals passaria a mans d’una entitat sense ànim de lucre. Fins ara, el col·lectiu ha treballat de manera altruista, per amor als animals i sense cap contraprestació econòmica, fent més d’un total aproximat de 80 hores de feina setmanals Per això, es mostren decebuts i preocupats pel futur dels gats. "Amb els animals no hi hauria d’haver beneficis, sinó pèrdues: perquè estiguin bé", afirma Josep Moll, president de l’associació ANCA. Denuncien que les instal·lacions de l’empresa adjudicatària, a la Devesa, poden estar saturades i per tant consideren que no siguin adequades per acollir tots els gats . A més, lamenten que, en ser un espai privat, no hi podran accedir per fer-ne el seguiment. "Ens pensàvem que les coses anirien per un altre camí, però la sort no ha acompanyat els gats", conclouen. Tot i que la Casa dels Animals, on són ara, no és un nucli zoològic, sí que permetia als gats viure en un entorn amb contacte humà, fet que afavoria les adopcions.
Ara, els voluntaris temen especialment pel futur dels animals més vulnerables. Dels prop de 100 gats que tenen actualment sota la seva cura, una vintena pateixen algunes malalties degeneratives i podrien quedar exclosos del nou sistema de gestió no saben el seu futur Per aquest motiu, fan una crida urgent a una adopció massiva abans que el servei passi completament a mans de l’empresa adjudicatària. "De moment, encara tenim els gats, però s’aniran traslladant gradualment al centre de la Devesa, a on creiem que no disposen d’espai suficient", assenyalen amb preocupació.
Seixanta cadells abandonats durant l'estiu
Des d’ANCA reclamen la necessitat d’un cens d’animals domèstics a Figueres i una gestió més responsable de les colònies urbanes. "La gent no esterilitza i, a l’estiu, apareixen cadells per tot arreu. Alguns els trobem dins de bosses o contenidors", denuncien. Cada estiu recullen fins a 60 cadells, molts dels quals no sobreviuen per manca de la mare. "Els hem d’alimentar amb llet especial i biberons, i tot ho assumim nosaltres perquè l’Ajuntament no se’n fa càrrec", afegeixen.
Les dades reflecteixen el desequilibri: entre març de l’any passat i gener d’aquest 2025, han gestionat 98 adopcions, però han recollit 150 gats. L’abandonament continua sent un problema greu, especialment durant els mesos d’estiu.
Abordar la situació
Segons els voluntaris, a finals de juliol ANCA i l’Ajuntament de Figueres es van reunir per tractar la situació. El president de l’entitat assegura que el consistori va manifestar "la voluntat de garantir la transparència i el compromís amb el benestar animal" durant el trasllat progressiu dels gats a les instal·lacions de la Devesa, a Girona.
Els gats allotjats actualment a la Casa dels Animals seran traslladats de manera progressiva a les instal·lacions que l’empresa disposa a Girona, garantint en tot moment les condicions de benestar i seguretat dels animals. Per garantir la traçabilitat i el correcte seguiment de cada animal, es realitzarà una fitxa individual d’entrada i seguiment per a cadascun dels gats traslladats, i que en tot moment podreu conèixer el seu estat de salut i l’evolució del seu procés d’adopció. Addicionalment, es generarà material fotogràfic i audiovisual amb una periodicitat aproximada de tres setmanes/un mes, per tal de compartir amb l’associació informació actualitzada sobre els animals traslladats i que puguin comprovar el seu estat. Finalment, l’ajuntament ha volgut deixar clar que el Departament de medi ambient i per extensió l’equip de govern, "han fet, i continuen fent, un esforç molt important per garantir el benestar dels animals. Un exemple d’aquest compromís seria la incorporació, en la nova licitació, d’un servei d’atenció veterinària disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any".
