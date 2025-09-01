Fauna
El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l'Empordà i no a Jerez
La manca d’entrenament a causa del mal temps ha complicat aquesta migració guiada per un parapent, que es reprendrà aquesta setmana amb un nou itinerari
Una possibilitat és que els 29 exemplars s’uneixin als 19 reintroduïts fa només dos mesos a la comarca
Guillem Costa
La imatge es repeteix per tercer any consecutiu però continua cridant l’atenció: una bandada d’ibis ermitans, un ocell en perill d’extinció que va arribar a desaparèixer d’Europa, vola seguint el rastre d’un paramotor pilotat per les cuidadores d’aquests ocells. Es tracta d’una “migració guiada”, ja que els ibis han estat entrenats per anar darrere del parapent. L’objectiu d’aquesta migració és connectar la població septentrional de l’espècie (a Alemanya) amb la colònia situada a Espanya, a Jerez de la Frontera.
Tanmateix, aquest any les coses no han sortit com estava previst. Les males condicions meteorològiques han dificultat els vols d’instrucció previs a la migració. “I amb tan poques hores de vol, una part dels 29 ibis no va ser capaç d’acompanyar el paramotor com estava previst”, explica Sònia Duñach, directora de la Fundació Alive, en conversa amb aquest diari. A partir d’aquí, Waldrappteam, l’entitat que lidera el projecte, va decidir aturar el procés i realitzar més entrenaments regionals abans de reprendre la migració guiada aquesta setmana.
Aquest canvi de plans té una conseqüència directa per a Catalunya: “Els ibis ermitans, en lloc d’acabar a Jerez de la Frontera, com que tindran menys dies per volar, acabaran la migració a l’Alt Empordà, que està més a prop d’Alemanya”. Cal assenyalar que la migració no es pot allargar més enllà de l’1 d’octubre. “A partir d’aleshores el temps es complica i és molt més difícil”, detalla Duñach.
La modificació és possible perquè al juny d’aquest any es van reintroduir 19 exemplars d’ibis procedents del Zoo de Jerez a la finca Torre d’en Mornau, a Pau. D’aquesta manera, ja hi ha poblacions al sud (voltants de Jerez) i al nord (Alt Empordà) d’Espanya, al Marroc (l’única que va sobreviure en estat salvatge), a Itàlia i a la frontera entre Alemanya, Suïssa i Àustria.
De fet, ja estava previst que una part dels 29 ibis es quedés a Pau i no volés fins a la província de Cadis. Però amb aquest nou escenari, la bandada sencera acabarà al complex de la Torre d’en Mornau, on la Fundació Alive ja està instal·lant un nou aviari a contrarellotge. Encara no està decidit si tots ells romandran a l’Empordà. Existeix la possibilitat que alguns siguin traslladats per carretera a altres llocs. Però una de les opcions és que es quedin per reforçar el projecte de reintroducció que acaba de néixer a Catalunya.
Si a aquests individus se sumen la desena d’ibis que han d’arribar a l’Alt Empordà procedents de zoològics, en total Catalunya disposaria d’uns seixanta exemplars, molt més del que s’havia programat inicialment.
A partir d’ara, el següent pas perquè el projecte es faci realitat és reprendre el vol dels ibis que segueixen el paramotor des del sud d’Alemanya. Després de les últimes sessions d’entrenament, que han servit perquè els ocells mantinguin el rumb sense desorientar-se, els 29 ibis ermitans aterraran d’aquí a unes setmanes a l’Alt Empordà, on se sumaran a la colònia recentment instal·lada i encara en procés d’adaptació a l’entorn en condicions de semillibertat.
Durant el dia, exploren els terrenys on alimentar-se, però a la nit continuen dormint en un aviari per evitar ser depredats. No serà fins a l’any vinent quan els ibis començaran a volar en llibertat per l’Empordà, com ja succeeix a Vejer de la Frontera (Cadis).
