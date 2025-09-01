Obres
Territori adjudica per 1,1 milions els treballs d'arranjament del camí de ronda de Cadaqués al far del cap de Creus
Són 4,6 quilòmetres de recorregut i les obres començaran un cop acabi l'estiu
El Departament de Territori ha adjudicat per 1,1 milions d'euros els treballs d'arranjament del camí de ronda que uneix Cadaqués amb el far del cap de Creus. En total són unes obres que s'estenen sobre 4,6 quilòmetres de recorregut en una de les zones més concurregudes per part dels visitants de la Costa Brava. Per això, des del Departament han decidit que les obres de millora comencin un cop hagi passat l'estiu. El Departament ha adjudicat els treballs a l'empresa Artífex Infraestructuras SL per un import final d'1.131.613,16 euros. El projecte del camí de ronda preveu definir-ne el traçat, recuperar i rehabilitar-lo per facilitar el pas, així com reconstruir els murs de pedra seca que el delimiten.
En aquest sentit, els treballs es faran seguint la tècnica tradicional i el material utilitzat serà la pedra del país i, sempre que sigui possible, s’aprofitarà la pedra enrunada a la zona que s’hagi de reconstruir i sense desfer altres estructures de pedra seca existents. La rehabilitació del camí és la primera fase d’un projecte que pretén culminar amb la construcció del gran centre d’informació de S’Alqueria, i que està gestionat des del Parc Natural i des d’on sortiran llançadores per arribar fins al Pla de Tudela, al far i a la Punta de Cap de Creus.
També es preveu la construcció, si cal, dels elements propis que acompanyen aquest camí com ara passeres o pontets, la restauració de zones alterades o degradades, així com la instal·lació de senyalització específica. El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués i dona compliment a la petició de l’Ajuntament de Cadaqués per arranjar aquest camí.
El camí transcorre en bona part per la Reserva Natural Integral i per sectors de gran valor ecològic, geològic i paisatgístic; hi trobem formacions geològiques úniques al país, cales de gran bellesa, fauna i flora protegida i amenaçada o fins i tot algunes espècies de flora endèmica que en tot el món només és present a aquests indrets de Cap de Creus. Aquest trajecte està compartit amb el GR, que ressegueix el litoral de Cap de Creus.
